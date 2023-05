Das Fest: WiW steht in den Startlöchern

Am Sonntag, 21. Mai, findet die erste Großveranstaltung statt.

Von Stephan Singer

Der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) startet mit dem ersten großen Event in die Freiluftsaison. „Wir stecken mittendrin in unseren Vorbereitungen für ‚Das Fest‘, unserem ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr“, sagt Organisatorin Sylvia Mundstock: „Groß und Klein können sich freuen, denn es ist für jeden etwas dabei, damit das lange Wochenende etwas für die ganze Familie parat hält.“

Bis jetzt hätten sich laut der WiW-Geschäftsstellenleiterin zu „Das Fest“, dem ersten Großereignis des Jahres in Wermelskirchen am 21. Mai, 60 Einzelhändler, Vereine und Standbetreiber angemeldet. Aber, so glaubt Sylvia Mundstock vom Betreiberverein WiW: „Das werden zum Anmeldeschluss gewiss noch ein paar mehr.“

Der Einzelhandel rechnet wieder mit zahlreichen Besuchern und wird den großen und kleinen Kunden Angebote und Aktionen offerieren, wenn sie am Sonntag, 21. Mai, von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt unterwegs sein werden. „Vor der Pandemie war der ‚Fest‘-Sonntag die bestbesuchte und umsatzträchtigste Veranstaltung“, erinnert der WiW-Vorstand. Daran würden alle gerne wieder anknüpfen, denn: „Die Innenstadt ist gesperrt und somit können die Besucher von der Telegrafenstraße über die Carl-Leverkus-Straße, Kölner Straße, obere und untere Eich bis zum Platz unterm Naturweihnachtsbaum entspannt bummeln und das vielfältige Angebot genießen.“

Am Donnerstag, 18. Mai, um 11 Uhr, geht es los mit der Frühjahrs-Kirmes. Hier können bis Sonntag, 21. Mai, auf dem Schwanenplatz Runden in den Fahrgeschäften gedreht werden. Es gibt wieder allerhand Kirmesleckereien, und für Freitagabend ist ein Feuerwerk geplant.

Der verkaufsoffene Sonntag hält dann neben dem Einkaufserlebnis auch andere Aktionen parat. „Von der unteren bis zur oberen Eich präsentieren sich die Autohändler mit ihren neuen und auch gebrauchten Modellen beim ‚Automobilen Frühling‘“, blickt Sylvia Mundstock voraus. Das Autohaus Hildebrandt informiert gemeinsam mit der Bergischen Energie und Wasser GmbH (BEW) außerdem zum Thema E-Mobilität, Lade-Infrastruktur und Zubehör.

Neben dem Angebot der ansässigen Gastronomie gibt es Wein und Käse beim Städtepartnerschaftsverein Loches, Sangria bei der Bergischen Apotheke, „Str‘Eat“-Burger, Knödelvariationen von Knödelfein, Paella vom Spanier, Currywurst forever ist dabei oder der Weinhändler Sapori Di Casa aus Remscheid mit guten Tropfen.

Auch Vereine und Organisationen sind mit dabei

Neben den lokalen Einzelhändlern beteiligen sich auch Vereine und Organisationen am „Fest“-Sonntag. Die Verkehrswacht des Rheinisch-Bergischen Kreises macht Seh-, Hör- und Reaktionstests, berät zu Helmen und bietet einen Rollerparcours zum Ausprobieren an. Die Regionalverkehr Köln GmbH präsentiert und informiert zum Thema Wasserstoffbus, der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Wermelskirchen ist mit einem Informationsstand dabei, ebenso die Tanzschule Mavius.



Kirmes

Die Kirmes beginnt am Donnerstag, 18. Mai, um 11 Uhr und endet am Sonntag, 21. Mai, gegen 22 Uhr. Besonders freuen können sich die Besucher auf den Freitag: Um 22 Uhr wird dann das Feuerwerk gezündet. Bei der Herbstkirmes 2022 musste das Feuerwerk abgesagt werden.