Das DRK hilft Frauen in Bedrängnis

Aktion „Luisa ist hier!“ ist zum zweiten Mal für die Kirmes und den Festumzug gesichert.

Wermelskirchen. Das Gedränge auf der Kirmes ist groß. Eine junge Frau mit längeren, dunklen Haaren bewegt sich langsam nach vorne zum Autoscooter. Plötzlich fasst sie jemand unsittlich an. Sie dreht sich um, sieht niemanden, und beeilt sich dann, wegzukommen. Eine andere junge Frau mit kurzem blonden Haar steht mit ihren Freundinnen am Bierstand. Diese verabschieden sich, sie müssen nach Hause. Sie will nur noch ihr Bier austrinken, als sie von der Seite für sie sehr unangenehm angesprochen wird. Oder ein Mann legt einfach seine Hand auf das Bein der Frau. Es reichen auch anzügliche Bemerkungen.

Die Beispiele sind erfunden. Aber leider kann jedes Mädchen, jede Frau auch heute noch in unangenehme bis gefährliche Situationen geraten. Deshalb haben die Beratungsstelle Frauen-Zimmer und die Stadt Wermelskirchen zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) vorgesorgt. Mit dem Satz „Luisa ist hier!“ können sich junge Frauen und Mädchen zum Beispiel auch an den folgenden Kirmestagen an alle Mitarbeitenden des DRK wenden. „Wir wurden von der Beratungsstelle Frauen-Zimmer angesprochen“, sagt der DRK-Bereitschaftsleiter Bernd Koebke. „Und wir konnten uns das vorstellen. Also schulten Mitarbeiterinnen von Frauen-Zimmer unsere Helferinnen und Helfer.“

Das DRK werde an allen Kirmestagen präsent sein. „Wir haben zwei Anlaufstellen“, sagt Bernd Koepke. „Eine an der Sparkassen-Hauptstelle an der Telegrafenstraße, die andere neben dem Riesenrad auf dem Schwanenplatz.“ Immer wieder seien auch mobile Streifen auf der Kirmes unterwegs, die ebenfalls angesprochen werden könnten. Auch in der Kattwinkelschen Fabrik und in der Centrale ist bekannt, wer warum nach „Luisa“ gefragt werden könnte.

Extra angefertigte Beach-Flags (Aufsteller) weisen an den Stationen betroffenen Frauen und Mädchen den Weg. „Die Sicherheit von Frauen und Mädchen liegt uns sehr am Herzen“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. „Wir möchten, dass sich unsere Besucherinnen auf der Kirmes sicher und wohl fühlen und wollen mit der sichtbaren Kampagne auch signalisieren, dass jeder Frau und jedem Mädchen jederzeit geholfen wird“, sagt die Bürgermeisterin.“

Der Code „Ist Luisa hier?“ wurde für die bundesweite Kampagne gewählt, um die Hemmschwelle zu senken, nach Hilfe zu fragen. Die drei Worte gehen leicht über die Lippen, sind auch in lauter Umgebung zu verstehen und erregen kein Aufsehen. Es sind keine Erklärungen nötig, sondern diejenigen, die fragen: „Ist Luisa hier“, wird sofort Unterstützung geboten, um der unangenehmen Situation zu entgehen. Ob es darum geht, in einen sicheren Bereich oder zum Taxi geleitet zu werden, eine vertraute Person anzurufen oder gar die Polizei zu kontaktieren.

Studien geben an, dass jede siebte Frau mindestens einmal im Leben sexualisierte Gewalt erlebt. Dagegen will die Kampagne vorgehen. Sie wurde im Dezember 2016 vom Münsteraner Frauen-Notruf gestartet und ist inzwischenbundesweit bekannt und im Einsatz. In Wermelskirchen machen auch Plakate mit dem Titel „Luisa ist hier“ auf die Aktion aufmerksam. Allen beteiligten Partnern – Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, Frauen-Zimmer e. V., DRK und Stadt Wermelskirchen – ist es ein dringendes Anliegen, dass bei der Herbstkirmes in Wermelskirchen unbeschwert gemeinsam gefeiert werden kann.

Hintergrund

„Beratung können Betroffene im Frauen-Zimmer e.V.,Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für den Rheinisch Bergischen Kreis, bekommen. Die Mitarbeiterinnen beraten Mädchen ab 14 Jahren und Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. www.frauenberatung-burscheid.de“

Die Beratungsstelle Frauen-Zimmer hat auch die DRK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter geschult. Das Deutsche Rote Kreuz steht auch Karneval zur Verfügung.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Schnelle Hilfe

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Manche werden jetzt sagen: „Das würde ich mir nicht gefallen lassen, da würde ich laut“, wenn es um ungewollte Annäherungsversuche Frauen gegenüber geht. Das mag so sein. Jede und jeder tickt nun einmal anders. Und deshalb gibt es eben auch Frauen, die nicht so einfach laut werden können, denen es schwer fällt, sich zu wehren – aus welchen Gründen auch immer.

Für diese Frauen und Mädchen ist die Aktion „Luisa ist hier“ mit Sicherheit sinnvoll. Denn mit dem Codewort „Luisa“ können sie sich schnell und unverbindlich Hilfe holen. Inzwischen hat sich die Kampagne und ihre Intention herumgesprochen.

Dass das Deutsche Rote Kreuz bei Veranstaltungen wie der Kirmes damit wirbt, Frauen und Mädchen in Notsituationen gezielt helfen zu wollen, ist lobenswert und richtig. Denn auf Veranstaltungen wie einer Kirmes, bei der für gewöhnlich der Alkohol fließt und die Hemmschwellen fallen, wird diese Art der Hilfe sicher gebraucht.