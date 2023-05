Das deutsch-französische Band ist stark

61 Gäste aus der Partnerstadt Loches waren am Wochenende in Wermelskirchen.

Von Theresa Demski

Als die vollen Weingläser zusammenstoßen, liegt ein leises Klingen in der Luft. Annick Diaz und Rainer Pauschert prosten sich gut gelaunt zu. Der französische Wein in den Gläsern glitzert. „Ich komme immer so gerne nach Wermelskirchen“, sagt die neue Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Wermelskirchen Loches auf französischer Seite. Sie spricht fließend Deutsch, mit diesem charmanten, französischen Akzent.

„Ich war Deutschlehrerin“, erinnert sie und erzählt von Zeiten, in denen es in ihrem Land nicht gerngesehen war, wenn die Kinder die fremde Sprache der ehemaligen Kriegsgegner lernten. „Ich bin 1941 geboren“, erzählt Annick Diaz, „als ich zum Gymnasium ging, war der Krieg noch nicht lange her.“ Aber weil ihre Eltern eine große Offenheit mitbrachten, durfte sie trotzdem Deutsch lernen, Sprachen studieren und irgendwann zu ihrer ersten Reise nach Deutschland aufbrechen. Das liegt Jahrzehnte zurück. Inzwischen kommt Annick Diaz regelmäßig nach Deutschland – mit Schülern und mit der Gästegruppe aus Loches.

Neben ihr sitzt beim Festabend im Bürgerzentrum Ulla Solar. Die beiden Frauen sind Freundinnen geworden – seit die Wermelskirchenerin damals als Gastgeberin zum ersten Mal ihr Gästezimmer für den Besuch aus Loches öffnete. „Es ist mir eine große Freude zu sehen, wie wir heute gemeinsam Freiheit und Freundschaft pflegen“, sagt Annick Diaz.

Dieser Geist der Gemeinschaft liegt spürbar in der Luft – während die Tänzerinnen von „Momo“ tanzen und Jemima singt. 61 Gäste aus Loches sind für ein langes Wochenende nach Wermelskirchen gekommen. „Unsere Freundschaft lebt“, sagt dann auch Rainer Pauschert, der auf Wermelskirchener Seite dem Städtepartnerschaftsverein Loches vorsitzt. Und sein Stellvertreter, Jean Pierre Grangeret, erzählt von den vielen Gastfamilien, die sich in diesem Jahr in Wermelskirchen gefunden haben. „Alle Gäste konnten privat untergebracht werden“, sagt er.

Dazu gehören auch viele junge Gäste aus Loches. Einige haben in diesem Jahr bereits am Schüleraustausch mit dem Gymnasium teilgenommen. Außerdem gesellen sich Familien, die zum ersten Mal die Reise in Bergische angetreten sind, hinzu. „Unser Wunsch, auch Jüngere für die Partnerschaft zu begeistern, geht auf“, stellt Grangeret zufrieden fest.

„Unsere Freundschaft lebt und wächst weiter“, ist Bürgermeisterin Marion Lück überzeugt. Gerade in Zeiten wie diesen sei es wichtig, Werte wie Freundschaft, Vertrauen und Gemeinschaft zu pflegen. „Um so ein bisschen Halt in diesen unsicheren Zeiten zu finden“, sagt sie, „und um dem Zusammenhalt in Europa Stabilität zu geben.“

Frühere Vorsitzende Georgette Audebert wird ausgezeichnet

Ihr französischer Amtskollege konnte die Reise ins Bergische Land genauso wenig antreten wie die ehemalige Vorsitzende des Komitees in Loches, Georgette Audebert. Sie erhält von den Wermelskirchenern in Abwesenheit eine Auszeichnung für ihr großes Engagement für die Städtepartnerschaft. Im Vorjahr war ihr ehemaliger Wermelskirchener Amtskollege, Klaus Flanhardt, beim Besuch in Loches mit einer ähnlichen Anerkennung geehrt worden.

Standpunkt von Nadja Lehmann: Welt wird bunter

+ nadja.lehmann@rga.de © Roland Keusch

Sprachen öffnen Türen. Und machen die eigene Welt weiter. So ging es jedenfalls mir, als ich als Jugendliche mit den ersten, in der Schule gelernten, Brocken Französisch ins Nachbarland reiste. Ein Eindruck, der haften blieb; angefangen vom Entziffern der Zeitungsartikel in „Le Figaro“ oder „Paris Match“, über die Bestellung eines Kaffees in einem Straßencafé bis hin zu einem Besuch in einem Pariser Kino. Und auch, wenn jetzt leider mangels Training unfassbar viele Vokabeln in meinem nicht mehr ganz jungen Kopf auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind: Vergessen habe ich meine französischen Urlaube und Austauschmöglichkeiten nie.

Toll also, wenn sich zwei Städte wie Wermelskirchen und Loches so nachdrücklich für die grenzüberschreitende Freundschaft einsetzen und sie durch viele Begegnungen am Leben halten. Über den Tellerrand zu blicken, weitet den Geist und macht die eigene Welt bunter. Gut so.