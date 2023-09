Das Death-Fest ist zurück in der Stadt

Metal-Bands aus aller Welt sind im AJZ Bahndamm zu Gast – Organisator Thorsten Wieler hört auf.

Von Heike Magnitz

Wermelskirchen. „17 Mal Death-Fest in 20 Jahren, das ist für mich genau der richtige Moment, um einen Schlussstrich zu ziehen“, sagt Veranstalter Thorsten Wieler. Er hat das Festival im AJZ Bahndamm in all den Jahren organisiert und zu einer internationalen Marke gemacht. Auch diesmal kommen die Bands und die Gäste wieder von weit her, die beiden Hotels in Wermelskirchen sind ausgebucht, die Nachfrage nach Ferienwohnungen ist hoch.

„Deshalb haben wir einen großen Teil der Musiker in Remscheid im Hotel Jägerwald untergebracht. Andere im Wermelskirchener Außenbereich. Die Taxizentrale ist informiert, dass sie an diesem Wochenende mehr zu tun hat als sonst und setzt entsprechend mehr Wagen ein, damit die Musiker nachts wieder in ihre Unterkünfte kommen.“

16 Bands stehen auf der Bühne

Start war am Freitag, bis in die Nacht am heutigen Samstag werden 16 Bands auf der Bühne stehen. Nur drei davon kommen aus Deutschland: „Es sind zwei Bands aus Brasilien dabei. Andere kommen aus Australien, Finnland, Malta oder Australien. Die Musiker standen regelrecht in den Startlöchern, haben sich gefreut, dass das Death-Fest nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfindet. Das gilt auch für das Publikum. Noch nie waren wir so schnell – bis auf ein obligatorisches Kontingent an Restkarten – ausverkauft“, sagt Thorsten Wieler. Das Publikum kommt auch aus Wermelskirchen und Umgebung. Wieler: „Aber wie immer haben wir viele Besucher aus Belgien, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Die weiteste Anreise haben eine Frau aus den USA und ein Paar aus Griechenland.“ Die Musiker und Fans der Death-Metal-Szene werden am Wochenende einmal mehr das Stadtbild prägen. Markenzeichen: schwarze Kleidung, Tattoos und Piercing, lange Haare. Die Fans und die Musiker spielen mit einem provokant-düsteren Auftreten, da fließen Elemente aus dem Horror- und Zombie-Genre mit ein. Und Wermelskirchen freut sich darauf, weiß Thorsten Wieler. „Für die Gastronomie ist das jedes Mal wieder ein Gewinn, es gibt da über die Jahre hinweg sogar feste Rituale – zum Beispiel ein Mittagessen bei Dimitra.“

Auch wenn es ein bisschen den Anschein hat, als wäre Wermelskirchen zum Death-Fest eine Art kleines Wacken, hält Thorsten Wieler nichts von dem Vergleich: „Wacken ist eine große Kirmes, da steht die Party im Vordergrund. Das Death-Fest ein Treffen von Musikliebhabern, es geht um Vernetzung und Austausch innerhalb einer sehr speziellen Musikszene. Es ist international, aber familiär.“

Eine weitere Besonderheit der Szene: „Sehr viele Musiker kommen aus dem sozialen Bereich, es sind zum Beispiel Ärzte, Krankenpfleger, Pädagogen.“ Torsten Wieler ist selbst Krankenpfleger, arbeitet seit seiner Ausbildung im Krankenhaus Wermelskirchen. Seine persönlichen Kontakte zur Death-Metal-Szene haben ihn in den vergangenen Jahren sehr viel von der Welt sehen lassen. „Südamerika habe ich nahezu komplett bereist, ich habe sehr viel von den USA gesehen. Nicht nur, weil ich da Festivals besucht habe, sondern weil da auch sehr viele Freundschaften entstanden sind.“

Freundschaften, die auch dann weiter existieren werden, wenn Thorsten Wieler das Death-Fest nicht mehr organisieren wird. Dass er da jetzt einen Schlussstrich drunter zieht, hat persönliche Gründe: „Death Metal ist nicht tot, aber bei mit passt es zeitlich einfach nicht mehr, die ganze Organisation zu stemmen. Also höre ich damit auf, bevor ich da Abstriche machen muss. Die Ära Death-Fest ist für mich damit definitiv vorbei. Aber: Geht eine Tür zu, geht eine andere auf. Vielleicht stelle ich in ein paar Jahren etwas ganz anderes auf die Beine.“