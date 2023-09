Das bietet die Mobilitätswoche in Wermelskirchen

Viele Angebote für Senioren und rund um das Radfahren gibt es ab dem Wochenende.

Wermelskirchen. Mobil bis ins hohe Alter. Darum geht es schwerpunktmäßig bei der Mobilitätswoche, die kommendes Wochenende bundesweit startet. Auch die Stadt beteiligt sich – in Kooperation mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung und dem Stadtmarketingverein WiW. Vom 16. bis 22. September gibt es Programm.

Der Schwerpunkt liegt diesmal auf Fahrrad-Mobilität und vor allem die Mobilität im Alter. Außerdem sollen mit verschiedenen Akteuren im Gesundheitssektor die Bedeutung der Barrierefreiheit für Menschen mit Einschränkungen aufgezeigt werden.

Infostand Einen Infostand mit Fahrrad-Codierung bietet der ADFC am Samstag, 16. September, von 12 bis 16 Uhr am Parkplatz Wasserturm, Eingang Balkantrasse, an. Der ADFC Rhein-Berg-Oberberg bietet die Codierung von Fahrrädern und Akkus in Kooperation mit der Stadtverwaltung gegen eine Servicegebühr von 10 Euro an. Mitzubringen ist neben dem Fahrrad auch der Personalausweis und ein Kaufbeleg, der den rechtmäßigen Erwerb des Rades dokumentiert.

Radtour Klima-Radtour des ADFC am Sonntag, 17. September. Start ist um 10 Uhr an der Mobilstation am Busbahnhof. Um 11 Uhr Besichtigung des RVK Wermelskirchen (Braunsberger Straße). Die Radtour startet dort gegen 11.45 und führt bis 16 Uhr etwa 40 Kilometer zum Umweltbildungszentrum Natur-Gut Ophoven und zurück.

Am Montag, 18. September, finden gleich mehrere Veranstaltungen statt

Bustraining Rollator-Bustraining von 10 bis 17 Uhr. Menschen, die im Alltag auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, können üben, wie sie leichter in den Bus ein- und aussteigen können. Außerdem erhalten sie nützliche Tipps für die Fahrt. Der Einstieg ist ab 10 Uhr in der Telegrafenstraße möglich.

Rollatoren-Parcours „Gut zu Fuß mit dem Rollator“ von 13.30 bis 14.30 Uhr. Das Rollator-Training vermittelt Sicherheit und Vertrauen im Umgang mit dem Hilfsmittel. Treffpunkt ist im Bürgerzentrum.

PKW„AutoMobil bleiben, aber sicher“. Um am Gesellschaftsleben teilnehmen zu können bekommt das Auto für älter werdende Menschen eine große Bedeutung. Bei der Veranstaltung wird sowohl auf neue Regelungen und geänderten Vorschriften eingegangen, als auch neue Techniken vorgestellt, die beim Fahren mit dem eigenen PKW die Sicherheit erhöhen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Verkehrswacht Solingen um 15 Uhr im Bürgerzentrum statt.

Perspektivenwechsel Am Mittwoch, 20. September, werden Gewerbetreibende aus Einzelhandel, Gastronomie und dem Gesundheitssektor über Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung sensibilisiert.

Um 15 Uhr beginnt die Begehung der Innenstadt zur Reduzierung von Barrieren. Mitglieder des Beirats für Menschen mit Behinderung, Vertreter der Stadtverwaltung und von WiW besichtigen einzelne Ladenlokale und besprechen mit den Inhaberinnen und Inhabern, wie der Zugang zu den Geschäften und in die Lokale für Menschen mit Einschränkungen erleichtert werden kann.

Dazu passend findet ab 19.30 Uhr die Diskussionsrunde Perspektivenwechsel mit Petra Sprenger, Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung, Christian Pohl Technischer Beigeordneter und Andre Frowein, Vorsitzender WiW, statt. Moderiert wird die Runde von Christiane Beyer.

Und auch danach gibt es im Bürgerzentrum noch Vorträge, beispielsweise zu Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und der App „RBK-barrierefrei“ des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie einen Rollstuhl-Parcours zum Testen.