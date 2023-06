Das bietet die Große Dhünn-Talsperre der Region

Wasserspeicher wie die vielen Talsperren im Bergischen Land sind vielfältige Lebensadern.

Von Timo Sieg

Wermelskirchen/Rhein-Berg. Es gibt einen Punkt, ab dem Zahlen unvorstellbar werden. 150 Liter Wasser passen in eine handelsübliche Badewanne. 250.000 Liter Wasser fasst eine klassische 50-Meter-Bahn im Schwimmbad. Aber 69 Milliarden Liter Wasser? Es gibt keine passenden Bilder zu solch einer Zahl, beziehungsweise es gibt nur ein Bild – und zwar den Anblick der Großen Dhünn-Talsperre und ihres aktuellen Füllstandes.

Freizeit: Sie ist die zweitgrößte Trinkwasser-Talsperre in Deutschland. Rund um die Große Dhünn-Talsperre dürfen Spaziergänger nicht näher als 100 Meter an das Wasser kommen. Das dient dem Schutz vor Verunreinigung, denn die Talsperre wird für unsere Trinkwasser-Versorgung genutzt. Südlich der Vorsperre Große Dhünn können Spaziergänger aber zwischen März und Oktober am Wasser entlanggehen. Außerdem führen viele Rad- und Wanderwege um die Talsperre herum, von leichten Strecken über ein und zwei Stunden bis hin zu schwereren Herausforderungen für sieben oder acht Stunden.

+ Die Wasserschutzzone ist ausgewiesen. © Wupperverband

Für kommenden Samstag lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ab 10 Uhr zu einer gemeinsamen Radtour rund um die Dhünn ein. Es gibt zwei Treffpunkte in Bergisch Gladbach und Burscheid, die beiden Gruppen treffen sich dann am Steiner Mühlenmuseum. Sie fahren zusammen an der Reuschenberger Mühle entlang zur Balkantrasse und teilen sich dort wieder entsprechend der Zielorte Bergisch Gladbach und Burscheid auf.

Baden ist an der Großen Dhünn-Talsperre nicht erlaubt, dafür an anderen Talsperren in der Region. An der Wassersport- und Freizeitanlage Kräwinklerbrücke in Remscheid können Besucher Boote mieten oder schwimmen gehen. Die Lingese-Talsperre ist einer der ältesten Stauseen des Wupperverbandes. Hier gibt es verschiedene Badestellen und einen fünf Kilometer langen Rundweg. Etwas kürzer ist der Weg rund um die Brucher-Talsperre mit drei Kilometern; sie kann zum Baden und Segeln genutzt werden.

Angebote: Vom 11. bis zum 21. Juli stehen die „Entdeckerwochen“ an. Sie werden vom Verein „aqualon“ veranstaltet, die Teilnahme ist kostenlos. Kinder und Jugendliche sollen dadurch die Wasserlandschaft im Dhünntal praktisch erleben und kennenlernen. Den Auftakt bildet am 11. Juli eine Werksführung des Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper. Hier geht es um den Weg des Trinkwassers von der Großen Dhünn-Talsperre in das eigene Zuhause. Am Tag darauf können Kinder selbst den Schmiedehammer schwingen und die alte Schmiedehalle des Freudenthaler Sensenhammers in Leverkusen besichtigen. Zum Abschluss der Entdeckerwochen steht eine Schatzsuche mit GPS-Geräten im Eifgental auf dem Programm. Die komplette Version davon sowie die Links zur Anmeldung für die Veranstaltungen gibt es auf der Homepage von „aqualon“.

+ Die Große Dhünntalsperre liegt zwischen Wermelskirchen, Wipperfürth, Kürten und Odenthal. Sie wird von den beiden Quellarmen des Flusses Dhünn gespeist. © Stephan Singer

Der Verein bietet darüber hinaus die Dauerausstellung „Wasser verbindet“ an. Besucher können am Beispiel der Großen Dhünntalsperre mehr über Talsperren und Trinkwasserversorgung lernen. Sie steht im „Forum :aqualon Lindscheid“, neben dem Betriebshof des Wupperverbandes und ist donnerstags bis sonntags zwischen 11 und 17 Uhr zugänglich. Auf 120 Quadratmetern soll hier der Wert des Wassers vermittelt werden, insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels.

Trinkwasser und Umwelt: Die Auswirkungen der Klimakrise bleiben auch bei der Großen Dhünn-Talsperre nicht unbemerkt. Sie führt ständig Wasser in die Dhünn zurück, damit der Fluss nicht austrocknet. Diesen Strom musste der verantwortliche Wupperverband in den Jahren 2019 und 2020 wegen starker Trockenheit anpassen, wie wir berichteten. Die Gefahr einer Wasserknappheit hat das öffentlich-rechtliche Unternehmen für unsere Region allerdings bisher noch nicht gesehen.

In diesem Sommer sieht der Wupperverband bessere Voraussetzungen als in den Jahren 2019 und 2020, die besonders trocken waren. Es hat im Winter viel geregnet, daher sind die Talsperren gut gefüllt. Trotzdem wird die Jahreszeit eine Herausforderung: Der Deutsche Wetterdienst sagt einen heißen Sommer in NRW voraus; das könnte die Gesundheit älterer Menschen gefährden. Deshalb ruft das Land NRW Kommunen dazu auf, Hitzeschutzkonzepte aufzustellen, um die schlimmsten Folgen abzufedern.

Wasserqualität

Konzern: Der Wupperverband ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen. Für solche Firmen soll nicht der Gewinn, sondern die Erfüllung öffentlicher Aufgaben an erster Stelle stehen. Der Wupperverband betreibt 14 Talsperren und Stauanlagen, darunter auch die Große Dhünn-Talsperre.

Trinkwasser: Stadtwerke und Versorgungsunternehmen aus der Umgebung bereiten das Wasser in der Großen Dhünn-Talsperre auf und transportieren es weiter. Nach Angaben des Wupperverbandes liegt der Nitrat-Anteil im Wasser mit zehn Milligramm pro Liter weit unter dem Grenzwert von 50 Milligramm. Das liege auch an den großen Wasserflöhen, die es natürlich filtrieren, teilt der Verband mit.