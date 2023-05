Das Bergische Wanderland ist ein großer Erfolg

Streifzüge und Fernwanderwege feiern zehnten Geburtstag.

Von Frihtjof Bublitz

Weermelskirchen. Das „Bergische Wanderland“ feiert weiter, denn auch in diesem Jahr steht für viele der Wanderwege ihr zehnjähriges Bestehen an. Die Marke „Bergisches Wanderland“ wurde 2012 von der Tourismusorganisation „Das Bergische“ ins Leben gerufen und hat sich in den vergangenen Jahren als Markenprodukt mit Qualität und Einzigartigkeit in der Region fest etabliert.

Mit dem zehnten Geburtstag des ersten Bergischen Streifzugs, dem Bergbauweg in Rösrath, hat das „Bergische Wanderland“ am 6. Mai 2022 seine Jubiläumsreihe gestartet. Im August 2022 gab es dann in Kombination mit dem „Bergischen Tourismustag“ eine große Jubiläumsfeier auf Panarbora. 2023 setzen sich die Festtage mit einem bunten Programm fort. So feiern die beiden Fernwanderwege „Bergischer Panoramasteig“ und „Bergischer Weg“ im Mai und September ihr zehntes Jubiläum. Beide wurden seit ihrer Eröffnung alle drei Jahre vom Deutschen Wanderverband als Qualitätswanderwege zertifiziert und bieten auf insgesamt über 500 Kilometern tolle Aussichten und interessante Sehenswürdigkeiten.

Geburtstagsaktionen zum zehnjährigen Bestehen

Den Jubiläumsauftakt macht in diesem Jahr jedoch der Tuchmacherweg in Radevormwald. Am 1. Mai hat die Kommune anlässlich des Geburtstags des Streifzugs mit der Nummer 1 einen Wandertag auf einer Strecke von insgesamt zehn Kilometern veranstaltet.

Überraschungsaktionen wegen der vielen Geburtstage

Zu diesem sowie zu den 2023 noch folgenden Jubiläumsfeiern hat sich „Das Bergische“ eine Geschenkaktion einfallen lassen: In der Geburtstagswoche des jeweiligen Streifzugs erhalten Wandernde in den Kommunen, die sich an der Aktion beteiligen, ein Präsent in Form eines Multifunktionswandertuchs für den erwanderten Weg. „Wir haben in diesem Jahr wieder viele Geburtstage von Wanderwegen, die wir mit kleinen und größeren Überraschungsaktionen feiern werden“, sagt Gabi Wilhelm, Geschäftsführerin der Tourismusorganisation „Das Bergische“: „Ich freue mich darauf, viele Besucherinnen und Besucher auf unseren Wegen zu begrüßen und ihnen die Schönheit unserer Region zu zeigen. Mit dem Präsent für die Wanderer möchten wir Danke sagen – den Kommunen, aber auch den begeisterten Wandernden, die das ‚Bergische Wanderland‘ mit seinem insgesamt fast 950 Kilometer langen Wanderwegenetz jedes Jahr so zahlreich erkunden.“

Eröffnung des 25. Bergischen Streifzugs in Solingen

Neben den Geburtstagen der beiden qualitätszertifizierten Fernwanderwege und der Bergischen Streifzüge feierte das „Bergische Wanderland“ in diesem Jahr gerade ein weiteres Ereignis: die Eröffnung des 25. Streifzugs, des Liewerfrauenwegs in Solingen.

Als 16 Kilometer langer Rundwanderweg mit kulturhistorischem Bezug reiht sich dieser Weg in die Erfolgsgeschichte des „Bergischen Wanderlandes“ ein. „Der Weg passt perfekt in unsere ‚Streifzug-Familie‘ – ein Themenwanderweg durch die artenreiche Landschaft des Naturparks Bergisches Land, gespickt mit spannenden Informationen zu Geschichte und Kultur in der Region“, erklärt Dr. Erik Werdel, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von „Das Bergische“.

Bergisches Wanderland – die Erfolgsfaktoren

Die Bergischen Streifzüge sind elementarer Bestandteil des Erfolgsrezepts des „Bergischen Wanderlandes“. „Sie laden Wanderinnen und Wanderer aus ganz Deutschland, aber auch Einheimische dazu ein, mal über den Tellerrand zu schauen und die gesamte Region zu Fuß zu erkunden“, so Erik Werdel. Die Themen- und Erlebnistouren – überwiegend Rundwege – sind zwischen vier und 16 Kilometern lang und bieten mit Infotafeln und Erlebnisstationen zu historischen, naturkundlichen, literarischen und technischen Themen eine Menge Abwechslung. „Die Wege eignen sich gut als einzelne Halbtages- oder Tageswanderungen, lassen sich aber über Verbindungswege auch super mit den beiden Fernwanderwegen kombinieren“, betont der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung von „Das Bergische“: „Und natürlich laden unsere gastronomischen Betriebe am Wegesrand mit wunderbarer bergischer Kulinarik zu einer Einkehr ein.“

Wie jedes Erfolgsprojekt lebt auch das „Bergische Wanderland“ von konsequenter Arbeit und stetiger Weiterentwicklung, weiß Gabi Wilhelm: „Wir sind sehr stolz darauf, was wir in den letzten zehn Jahren erreicht haben und wie sich das ‚Bergische Wanderland‘ entwickelt hat. Die wiederholte Auszeichnung unserer Fernwanderwanderwege sowie die Aufrechterhaltung der hohen Qualität unserer Streifzüge zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus und arbeiten kontinuierlich daran, das Angebot weiter zu verbessern.“

Aus sieben Tagen werden drei Bergische Wanderwochen

So hat die Tourismusorganisation zwei Jahre nach der Gründung des „Bergischen Wanderlandes“ 2014 die Bergische Wanderwoche ins Leben gerufen. Begleitet von fachkundigen Wanderführern können Wandernde hier auf Routen zu unterschiedlichsten Themen die abwechslungsreiche Landschaft, die Geschichte und Kultur des „Bergischen Wanderlandes“ erleben. „Unsere Bergische Wanderwoche ist seit ihrer Gründung ein voller Erfolg. Von kurzen Führungen bis hin zu langen Tageswanderungen ist für jeden was dabei“, weiß Gabi Wilhelm, die ausführt, dass sich die Gästeführer immer wieder tolle neue Sachen einfallen lassen. „So hatten wir schon Wanderungen mit integrierter Kanufahrt, Pilzexkursionen, Wanderungen mit musikalischer Einlage oder sogar Eseltrekking im Programm.“ Die Geschäftsführerin von „Das Bergische“ führt weiter aus: „Da dieses Angebot so gefragt ist, haben wir den Zeitraum letztes Jahr schon auf zwei, in diesem Jahr nun sogar auf drei Wochen ausgeweitet. Wir sprechen nunmehr also von unseren Bergischen Wanderwochen.“ Und diese finden in diesem Jahr vom 9. September bis zum 3. Oktober statt.

Weitere Informationen zu den Bergischen Wanderwochen sowie zu den Aktionen im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums werden stets aktuell auf der Internetseite veröffentlicht:

www.bergisches-wanderland.de