Damit mehr Kinder schwimmen lernen

Betrieb Bäder hat drei Schwimmlehrerinnen auf Honorarbasis eingestellt. Kurse gehen im Freibad weiter.

Von Heike Magnitz

Wermelskirchen. Nie waren sie so gefragt wie heute: Obwohl das Angebot für Schwimmkurse nach Corona deutlich aufgestockt worden sind, reicht das Angebot immer noch nicht aus, um den Bedarf zu decken. 20 Prozent der Grundschülerinnen können immer noch nicht schwimmen, heißt es von der DLRG und vom Schwimmverband NRW.

Die Wartezeiten auf einen Schwimmkurs können auch im Bergischen drei Jahre und länger betragen. Für Schwimmlehrerin Melanie Fleck, Fachangestellte für Bäder bei der Stadt Wermelskirchen, ein untragbarer Zustand: „Schwimmen zu können, heißt, überleben zu können. Ertrinken ist leider eine der häufigsten Unfallursachen – da müssen wir gegensteuern.“

Damit in Wermelskirchen möglichst viele Kinder Schwimmen lernen können, hat der Betrieb Bäder drei Schwimmlehrerinnen auf Honorarbasis eingekauft. Sie bieten viermal in der Woche Schwimmkurse im Hallenbad an. Kurse, die weit über Wermelskirchen hinaus heiß begehrt sind: „Die Eltern kommen mit ihren Kindern aus Remscheid, Hückeswagen und Leverkusen. Wir hatten sogar eine Elterninitiative mit sieben Kindern aus Köln zum Schwimmenlernen hier. Die haben uns erzählt, in Köln einen Platz zu finden, wäre hoffnungslos.“

Aber auch in Wermelskirchen kann es Wartezeiten geben. Celina, sieben Jahre, ist endlich im Kurs für das Bronzeabzeichen. „Auf den Platz dafür hat sie anderthalb Jahre warten müssen,“ sagt ihre Mutter Jutta. Fürs Seepferdchen sind sie vor Corona sogar in eine private Schwimmschule in Wuppertal gefahren.

„Wir haben Kinder, die schmeißen sich ins Wasser, obwohl sie noch gar nicht schwimmen können.“

„Damals gab es in Wermelskirchen noch nicht so viele Kurse für Nichtschwimmer wie heute. Celina hätte mehrere Jahre auf einen Platz warten müssen, da sind wir lieber nach Wuppertal gefahren.“ Das ist heute anders, auf der Tribüne im Hallenbad sitzen viel Eltern aus Wermelskirchen, die den Platz im Seepferdchen Kurs ganz ohne Wartezeiten bekommen haben. „Und das wissen wir sehr zu schätzen. Wir hören immer wieder, wie schwierig das anderswo ist,“ freut sich Mama Alexandra und schaut ihrer fünfjährigen Tochter bei den ersten Schwimmzügen zu.

Ohne Schwimmkurs sind zum Beispiel die Tochter und der Neffe von Mareike Reiß aus Radevormwald. Die beiden sind vier Jahre, also genau im richtigen Seepferdchen-Alter. Aber Kurse waren weder in Rade noch in Remscheid zu kriegen, in Wermelskirchen war kurzfristig auch nichts frei. Weil Mareike auf keinen Fall warten wollte, bringt sie den beiden das Schwimmen jetzt selbst bei. Das kann sie, weil sie Schwimmlehrerin ist.

Und dafür kommt sie nach Wermelskirchen, weil die Bedingungen hier gut sind: „Die Beckengröße und die Beckentiefe stimmen und vor allem haben wir hier auch Platz, um zu üben, das ist in Rade und in Remscheid nicht so.“ Mareike ist Profi, sie kann Kindern das Schwimmen beibringen. Allerdings sagt sie, andere Eltern können ihre Kinder auch beim Schwimmenlernen unterstützen: „Ganz wichtig ist, dass die Kinder angstfrei ins Wasser gehen, dass sie sich auch unter Wasser trauen. Das könnt ihr mit ihnen üben.“

Andererseits ist aber der Respekt vorm Wasser und vor den Schwimmtrainern wichtig, sagt Melanie Fleck: „Ich erlebe in den Schwimmkursen immer wieder, dass es den Kindern an sozialen Basics und dem Gefühl für Grenzen fehlt. Das ist ihnen in der Corona-Zeit verloren gegangen, wahrscheinlich weil ihnen das soziale Lernen in den Kitas gefehlt hat. Wir haben tatsächlich Kinder, die schmeißen sich ins Wasser, ducken sich unter, obwohl sie noch gar nicht schwimmen können, rennen von der Gruppe weg oder fangen an, die Schwimmlehrer zu beißen und zu treten. Das alles ist ausgesprochen gefährlich, bei den Wassertiefen, die wir haben. Auch hier können Eltern im Vorfeld mit ihren Kindern ein angemessenes Verhalten trainieren.“

Aber Mareike sagt auch: „Kindern das Schwimmen beizubringen ist immer wieder wundervoll, ich habe das schon so oft erlebt, da kommen die mit vier Jahren in den ersten Kurs – und wenn die dann ihre erste Bahn allein schwimmen, bekommen die so einen Schub an Selbstbewusstsein, das ist unbeschreiblich. Und dann gibt es Kinder, die begleiten wir weiter bis zum Gold-Abzeichen. Wenn ich daran denke, bekomme ich Gänsehaut.“

Während der Sommerferien ist das Hallenbad geschlossen, die Schwimmkurse fürs Seepferdchen gehen dann im Freibad Dabringhausen weiter. Anmeldungen sind ab Montag, 19. Juni, nur vor Ort möglich. Nach den Sommerferien starten dann wieder die Kurse im Hallenbad, dafür werden Anmeldungen jetzt schon telefonisch entgegengenommen.

Hintergrund

Schwimmkurse: In den Sommerferien starten im Freibad Dabringhausen ab dem 28. Juni folgende Schwimmkurse:

Seepferdchen: 10 Übungseinheiten je 45 Minuten, 90 Euro

Auffrischung Seepferdchen: 5 ÜE, je 45 min, 50 Euro

Seeräuber (Vorstufe zu Bronze): 5 ÜE je 45 min, 50 Euro

Bronze: 7 ÜE, je 60 min, 70 Euro

Silber: 7 ÜE, je 60 min, 70 Euro

Anmeldungen: Anmeldungen sind ausschließlich im Freibad Dabringhausen an nachfolgenden Terminen möglich: 19. Juni, 16 bis 18 Uhr; 20. Juni, 12 bis 14 Uhr; 23. Juni 16.30 bis 18.30 Uhr; Bei Rückfragen: Tel. 0160-90388709