Dafür setzt sich der Rotary Club ein

Präsident Wolfram von Borzeszkowski spricht über Strukturen und Projekte.

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Wolfram von Borzeszkowski, Präsident des Rotary Clubs Remscheid-Lennep, spricht über Struktur und Aufgaben des Clubs – und darüber, welche Projekte in Wermelskirchen unterstützt wurden.

Herr von Borzeszkowski, was genau verbirgt sich hinter dem Rotary Club?

Wolfram von Borzeszkowski: Gegründet wurde der erste Rotary Club von Paul P. Harris am 23. Februar 1905 in Chicago/Illinois in den USA. Sein Ziel war es, Menschen verschiedener Herkunft und verschiedener Berufe zum Ideenaustausch zusammenzuführen, um daraus lebenslange Freundschaften entstehen zu lassen. An diesem Ziel halten die Clubs bis heute fest. Fortentwickelt hat sich das soziale Engagement. Weltweit gibt es Clubs mit insgesamt 1,4 Millionen Mitgliedern, die auch international vernetzt sind und sich nicht nur örtlich engagieren, sondern auch weltweit. Die wohl bekannteste internationale Aktion ist „End Polio Now“, mit der seit 1979 die Kinderlähmung weltweit durch Impfungen erfolgreich bekämpft wird. Heute ist Polio nur noch in Afghanistan und Pakistan endemisch.

Woher kommt und was bedeutet der Name?

von Borzeszkowski: Die Mitglieder des von Paul P. Harris gegründeten Clubs trafen sich im Rotationsverfahren jeweils in den eigenen Büros. Daraus leitet sich der Name Rotary ab und wird symbolisiert durch das Zahnrad als Symbol für Rotary. Heute treffen sich die Clubs zwar nicht mehr im Wechsel in den eigenen Büros. Indessen rotiert die Präsidentschaft eines Clubs jedes Jahr. Man ist also nur für ein Jahr Präsident oder Präsidentin.

Wann wurde der Rotary Club Remscheid-Lennep gegründet?

von Borzeszkowski: Unser Club wurde am 6. April 1964 durch den Rotary Club Remscheid gegründet. Wir können also 6. April 2024 unser 60-jähriges Bestehen feiern.

Was sind Ihre Kernaufgaben in der Region?

von Borzeszkowski: Als sogenannter Service-Club ist es vor allem unsere Aufgabe, uns für das Gemeinwohl einzusetzen. Auf unterschiedlichen Gebieten unterstützen wir vor allem finanziell aber auch durch persönlichen Einsatz unserer Mitglieder gemeinnützige Initiativen.

Welche Projekte haben Sie beispielsweise in Wermelskirchen unterstützt?

von Borzeszkowski: Aus den vergangenen Jahren fallen mir in Wermelskirchen Spenden für die Tafel, die Sanierung der Orgel in der Stadtkirche, die Initiative für Flüchtlinge „Willkommen in Wermelskirchen“ oder die Anschaffung eines elektrischen Spezialrollstuhls für ein schwerbehindertes Kind, dessen Krankenversicherung die Kostenübernahme verweigerte, ein. Man sieht, dass sehr unterschiedliche Bereiche unterstützt werden.

Wie entscheiden Sie, was unterstützt wird?

von Borzeszkowski: Der Impuls für eine Förderung geht häufig von unseren Mitgliedern aus, die auf ein Projekt aufmerksam geworden sind oder selber – wie bei dem Rollstuhl – von der Not eines anderen Menschen erfahren haben. Regelmäßig wird das Projekt im Rahmen eines kurzen Vortrages während unserer wöchentlichen Meetings vorgestellt. Letztlich entscheidet dann der Vorstand des Clubs im Zusammenwirken dem Beirat unseres Fördervereins, in welcher Höhe unterstützt wird.

Wie groß ist der Rotary Club Remscheid-Lennep und wie setzt er sich zusammen?

von Borzeszkowski: Bei der Gründung hatte unser Club 32 Mitglieder. Derzeit sind es 54 Mitglieder, 49 männliche und fünf weibliche. Der Grund für die geringere Zahl an Frauen ist, dass diese erst seit einigen Jahren aufgenommen werden können.

Wer kann bei Ihnen Mitglied werden?

von Borzeszkowski: Anders als beispielsweise in einem Sportverein kann man nicht einfach einen Aufnahmeantrag stellen. Vielmehr wird man von einem Mitglied des Clubs angesprochen, ob man dem Club beitreten möchte. Das hört sich auf den ersten Blick etwas verschworen oder elitär an. Der Hintergrund ist, dass wir darauf achten, dass die verschiedenen Berufsfelder vertreten sind, um einen vielseitigen Austausch zu gewährleisten. Der Club soll beispielsweise nicht nur aus Ärzten oder Unternehmern bestehen. Hinzu kommt, dass sich die Mitglieder auch untereinander gut verstehen sollen und daraus hoffentlich Freundschaften erwachsen. Deshalb entscheiden letztlich alle Mitglieder gemeinsam, ob jemand aufgenommen wird.

Wie ist die Club-Struktur?

von Borzeszkowski: Geführt wird der Club vom Präsidenten oder der Präsidentin. Zum neuen rotarischen Jahr, das immer am 1. Juli eines Jahres beginnt, wechselt die Präsidentschaft. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Vorstandsmitglieder. Neben den für jeden Verein wichtigen Ämtern des Sekretärs und des Schatzmeisters haben wir verschiedene Beauftragte. Der Gemeindienstbeauftragte kümmert sich etwa um die regionalen Spendenprojekte und der Foundationbeauftragte um die internationalen Projekte. Der Jugenddienst organisiert vor allem den weltweiten Schüleraustausch. Rotary hat nämlich ein internationales Netzwerk aufgebaut, um den kulturellen Austausch junger Menschen zu fördern. Das Besondere dabei ist, dass dieser Austausch ehrenamtlich und deshalb für die jungen Menschen günstiger ist als bei kommerziellen Organisationen. Gleichwohl ist durch das weltweite Netzwerk eine umfassende, aber auch persönliche Betreuung durch die örtlichen Clubs gewährleistet. Der Berufsdienst kümmert sich vor allem darum, junge Menschen bei der Berufswahl zu unterstützen. Beispielsweise organisiert er, dass durch die Club-Mitgliedern verschiedene Berufe auf dem Berufsfeldtag des Gymnasiums Wermelskirchen vorgestellt werden. Für das interne Clubleben von großer Bedeutung ist der Clubmeister oder die Clubmeisterin. Dieses Amt ist für die Organisation der wöchentlichen Meetings zuständig, stimmt also insbesondere die Vorträge ab, die teilweise von Mitgliedern und teilweise von Gästen gehalten werden.

Hintergrund

Person: Der Gründer des Rotary Clubs im Jahr 1905, Paul Percy Harris, war ein US-amerikanischer Rechtsanwalt, der am 19. April 1868 in Racine/Wisconsin geboren wurde und am 27. Januar 1947 in Chicago/Illionois verstarb. Er hat nach vielen Reisen seine Anwaltskanzlei im Jahr 1896 in Chicago eröffnet.

Gründung: Der Rotary Club wurde von Harris, Silvester Schiele, Gustavus Loehr und Hiram Shorey als Ort der Zusammenkunft und Freundschaft gegründet.