Dabringhauser erlaufen sich gute Plätze in Burscheid

Wermelskirchen. Gespannte Aufregung herrschte am Wochenende bei zwölf jungen Sportlerinnen und Sportlern der Leichtathletik-Gruppe des Dabringhauser TV. Immerhin stand die Teilnahme an einem besonderen sportlichen Ereignis an: Bei bestem Frühherbstwetter, ideal zum Laufen, nahmen die Dabringhauser am Burscheider Stadtlauf teil, der am Sonntag in der Nachbarstadt stattfand.