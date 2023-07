Dabringhausen wieder ohne Internet

Die Sparkassen-Filiale an der Altenberger Straße blieb am Freitag geschlossen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. In Dabringhausen und Teilen Dhünns ist es von Donnerstagnachmittag bis Freitag zu einem größeren Internetausfall gekommen. Der Ausfall betraf Internet- und Telefonanschlüsse, mehrerer Anbieter, da auch die über das Telekomnetz gespeist werden.

„Bei Strassenbauarbeiten an der L157 wurde gestern Nachmittag unsere Glasfaserleitung beschädigt. Zur Behebung sind Tiefbauarbeiten erforderlich. Wir gehen davon aus, dass die Störung heute am Spätnachmittag behoben ist“, schrieb die Telekom dazu knapp auf Nachfrage am Freitag. Gegen 14 Uhr war es dann aber schon soweit. Die Störung konnte laut Telekom behoben werden und die Dabringhauser und Dhünner hatten wieder Netz. Offenbar handelte es sich um dieselbe Art von Schaden, unter dem die Dabringhauser bereits im November voriges Jahr hatten leiden müssen. Auch da hatte es bei Arbeiten an der L157 einen Schaden am Kabel gegeben.

Betroffen waren am Donnerstag und Freitag vor allem auch die Geschäftsleute. „Unsere Kunden konnten keine Kartenzahlungen vornehmen“, sagt Stefan Ippendorf als Inhaber der Aral-Tankstelle an der Altenberger Straße. „Wir hatten ein großes Schild an den Zapfsäulen; manche haben das aber nicht eingesehen und bestanden trotzdem auf Kartenzahlung. Da herrschte ein bisschen Chaos.“

Sparkasse kritisiert Informationspolitik

Komplett manuell arbeiten musste auch das Team vom Pflegedienst Robin Weißapfel an der Südstraße. „Wir mussten unsere Dienstpläne manuell erstellen. Die Patienten konnten wir natürlich versorgen, aber es war ein großer Mehraufwand und man hofft immer, dass man niemanden vergisst.“ Besonders dramatisch: Menschen, die einen Notrufknopf zu Hause haben, um versorgt werden zu können, wenn sie zum Beispiel im Haus stürzen, waren aufgeschmissen. Weißapfel: „Die Notrufknöpfe, deren Anrufe zu uns und anderen Pflegediensten geleitet werden, haben auch nicht funktioniert.“

Auch die Hausarztpraxis von Tobias Hopff an der Altenberger Straße war durch den Ausfall erneut ohne Netz. „Eine Hausarztpraxis ohne Netz kann heutzutage nur sehr begrenzt arbeiten“, berichtet der Mediziner. Die Telefone standen still, das Team konnte Laborergebnisse nicht abrufen und keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen erstellen. Hopff am Nachmittag: „Das müssen wir alles jetzt nachholen.“

Patienten mit Termin, aber auch jene, die akute Beschwerden hatten, standen am Freitag vor Hopffs Tür: „Die kennen uns ja, wir sind ja hier auf dem Dorf. Wenn die uns nicht erreichen, versuchen sie, vorbeizukommen.“

Hart traf der Internet- und Telefonausfall auch die Sparkassenfiliale an der Altenberger Straße. „Weil kein Geldautomat, kein Kontoauszugsdrucker und kein Computer ohne Internet funktioniert, haben wir entschieden, dass das Team am Freitag in die Berliner Straße umzieht“, sagt Andrea vom Stein als Leiterin der Organisationsabteilung der Sparkasse. Wie berichtet, hatte die Sparkasse ihre beiden Filialen an der Altenberger Straße in Dabringhausen und an der Berliner Straße ab 1. Juni zusammengelegt. Beide Standorte werden seitdem von einem Mitarbeiterteam betreut. „Eigentlich hätte am Freitag die Filiale in Dabringhausen geöffnet gehabt“, sagt Andrea vom Stein. „Aber wir haben da jetzt spontan umentschieden für unsere Kunden.“

Sie hätte sich eine bessere Informationspolitik von der Telekom gewünscht. „Gerade ein Unternehmen wie wir, das kundenorientiert arbeitet, sollte doch zeitnaher wissen, um welche Störung es sich handelt und wie lange die noch bestehen bleibt.“ Viele Kunden hätten nachgefragt und erwartet, dass das Team der Sparkasse darüber bescheid weiß. „Wir wussten aber nicht mehr als alle anderen Kunden oder Privatleute“, unterstreicht Andrea vom Stein.

Im Freibad lief der Betrieb trotz Internetausfalls weiter. „Für uns als Betreiber ist es nur ärgerlich, weil wir natürlich von außen täglich Daten wie Besucherzahlen, Chlorgehalt oder Wassertemperatur abrufen“, sagt Dominik Roenneke vom Betreiberverein. „Aber ansonsten kann so ein Netzausfall für uns ja nur gut sein. Da gehen vielleicht umso mehr Leute mal im Freibad schwimmen.“

Die Telekom empfiehlt betroffenen Kunden, bei der Hotline anzurufen. Den Service erreichen sie an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer Tel. (0800) 330 1000. Sollte die Wartezeit zu hoch sein, könnten die Kunden auch einen Rückrufservice vereinbaren.

Kommentar von Anja Siebel: Schlechter Service

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schlagzeile die Telekom betreffend „schlechter Service“ lautet. Aber leider entspricht das auch dieses Mal wieder der Wahrheit. Dass das Internet mal ausfällt, weil bei Arbeiten an Straßen oder direkt an Versorgungskabeln etwas beschädigt wird, kann natürlich passieren. Wie die Kunden in einem solchen Fall informiert werden, steht auf einem ganz anderen Blatt.

In Dabringhausen war es nun schon das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass es einen großflächigen Internetausfall über Tage gegeben hatte. Und da ging es nicht nur darum, dass Menschen nicht vor der Glotze oder der Playstation sitzen konnten, sondern betroffen waren auch Pflegedienste, die medizinische Versorgung durch Arztpraxen und ein Geldinstitut. Informiert, wann es denn nun weitergeht, wurden die aber nicht gesondert. Auch sie waren darauf angewiesen, die Hotline zu bemühen und in Warteschleifen zu hängen. Das ist schlechter Service.