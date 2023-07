Stiftung hilft Kindern und Jugendlichen

Dr. Ulrike Beck hat der neuen Bürgerstiftung in Dabringhausen Immobilien geschenkt.

Von Theresa Demski

Dabringhausen. Naturerlebnistage für alle Grundschüler. Ferienfreizeiten für Kinder, in deren Familien das Geld nicht so locker sitzt. Kreative Angebote, bei denen das Material eigentlich zu viel Geld kostet, um alle Kinder teilhaben zu lassen. Ein moderner Treff für Jugendliche im Dorf. „Es gibt so viele Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche bei uns in Dabringhausen zu unterstützen“, sagt Michaela Mück-Hemmerich. Jetzt dürfte für diese Projekte auch das nötige Geld im Dorf bereitliegen. Denn am 1. Juli ist die neue „Bürgerstiftung Dabringhausen“ an den Start gegangen. „Die Idee haben wir schon seit Jahren“, erzählt Reiner Aug und erinnert an die Gründung der Jugendstiftung unter dem Dach der Evangelischen Kirchengemeinde vor zwei Jahrzehnten. Eine Hand voll Ehrenamtlicher, die auch an vielen anderen Stellen im Ort bereits im Einsatz sind, träumte von einer Stiftung, die allen Kindern- und Jugendlichen im Dorf zugutekommen sollte.

„Für uns ist es ein Geschenk des Himmels.“

Aber bisher fehlte es vor allem an Stiftungskapital. Diese Situation hat Dr. Ulrike Beck im vergangenen Jahr nun von einem auf den anderen Tag verändert. „Für uns ist es ein Geschenk des Himmels“, sagt Aug. Nach dem Tod ihres Bruders entschied sich Ulrike Beck, die in Dabringhausen aufgewachsen ist, mehrere Immobilien einer neuen Bürgerstiftung übergeben zu wollen. Neben Mehrfamilienhäusern in Dabringhausen gehört zu diesem Geschenk auch das alte bergische Haus an der Altenberger Straße, in dem die Dorfmetzgerei zu Hause ist. „Das Gebäude wurde Anfang des 20. Jahrhundert von den Großeltern der Stifterin erworben“, erzählt Michaela Mück-Hemmerich. Miete und Pacht sollen nun Projekten für Kinder und Jugendliche im Dorf unterstützen: Jedes Jahr steht nach Abzug aller Kosten rund um die Verwaltung und Instandhaltung der Gebäude ein mittlerer fünfstelliger Betrag für den guten Zweck zur Verfügung.

Mit der Entscheidung von Ulrike Beck, die inzwischen im Ruhrgebiet lebt und dort lange als Kinderärztin gearbeitet hat, machten sich die Ehrenamtlichen an die Arbeit – um die neue Stiftung zu gründen. „Das war viel Arbeit und hat auch viel Zeit gekostet“, sagt Reiner Aug. Am Ende gab es grünes Licht von Bezirksregierung und Finanzamt.

Es bildete sich ein kleines Team mit Reiner Aug und Michaela Mück-Hemmerich, mit Stifterin Ulrike Beck, Steuerberater Christian Reinhard, Dana Wengler und Mediengestalterin Katrin Wied. Gemeinsam entscheiden sie künftig über Anträge. Aug: „Wir wollen die Angebote für Kinder und Jugendliche nicht selber anbieten, sondern mitfinanzieren.“ In Dabringhausen gebe es ein gutes Netzwerk, ergänzt Dana Wengler und erinnert an den besonderen Zusammenhalt im Dorf. Kindergärten und Schule, Kulturschaffende, Gemeinden, kreative oder sportliche Köpfe: Viele Kooperationspartner seien denkbar.

Mieter befürworten den Besitzerwechsel

„Und gleichzeitig haben wir uns mit der Stiftung dazu verpflichtet, die gestifteten Gebäude zu erhalten“, sagt Michaela Mück-Hemmerich. Dabei denkt sie vor allem an das bergische Haus an der Altenberger Straße. „In unserer Satzung haben wir auch festgesetzt, dass dieses Haus nicht verkauft werden darf.“ Es sei bergische Architekturgeschichte, Heimatgefühl und Tradition, die hier aufeinanderträfen. Inzwischen hat sich das Stiftungsteam allen 19 Mietern in den gestifteten Häusern vorgestellt. „Und wir sind dabei Menschen begegnet, die sich über diese neue Entwicklung richtig gefreut haben“, berichtet Aug und erzählt von dem ehemaligen Kindermädchen der Familie Beck, das vor vielen Jahrzehnten als junge Frau nach Dabringhausen kam und hier später eine Heimat fand. „Für sie schloss sich der Kreis mit dieser Entwicklung. „Sie hat sich sehr darüber gefreut, dass ihre Miete künftig Kindern und Jugendlichen im Dorf zugutekommt.“ Vielen anderen Mietern erging es genauso. „Wir wünschen uns jetzt, dass dieses Beispiel Schule macht“, sagt Aug. Vielleicht ermutige es die Menschen auch, sich frühzeitig mit dem Gedanken auseinander zu setzen, wie es mit ihrem Geld oder ihren Immobilien langfristig weitergeht.

+ Gruppenbild vor der Dorfmetzgerei, dem Herzstück vom Dorf: Reiner Aug (v. l), Dana Wengler, Heide Lüttgen von der Dorfmetzgerei und Michaela Mück-Hemmerich. © Jürgen Moll

Eine kleine Last von den Schultern gefallen

Ulrike Beck jedenfalls erzählt, ihr sei eine kleine Last von den Schultern gefallen: Sie habe geschenkt und fühle sich gleichzeitig selbst beschenkt. Und sie wolle auch ein Zeichen setzen und andere Menschen ermutigen, die Stiftung auszubauen. „Natürlich können Stifter so auch ihre eigenen Spuren hinterlassen und sich inhaltlich mit einbringen“, erklärt Aug. So könne sich der Zweck der Bürgerstiftung weiter öffnen – auch in Richtung Familien oder Senioren. Die Satzung gebe das her.

„Mich begeistert es, wenn etwas Gutes in dieser Welt passiert“, sagt Aug und ergänzt: „Mit dieser Stiftung kommt ein bisschen mehr Licht in diese dunkle Welt.“

Hintergrund

Anträge: Die Bürgerstiftung nimmt Anträge online entgegen. Dafür gibt es inzwischen ein entsprechendes Formular auf der neuen Internetseite. www.buergerstiftung-dabringhausen.de

Zustiftungen: Wer die Bürgerstiftung mit Zustiftungen unterstützen möchte, kann sich bei den Stiftungsmitgliedern melden. Grundsätzlich können in einer Stiftung alle Vermögenswerte aufgenommen werden, informiert Aug. Das reicht etwa von Kapital über Beteiligungen bis hin zu Immobilien.

Team: Ganz bewusst sei das Stiftungs-Team generationenübergreifend aufgestellt worden, sagt Michaela Mück-Hemmerich. „Wir haben langfristig gedacht“, ergänzt sie.

