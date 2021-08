Dabringhausen steht zum 25. Mal Kopf

Dorffest

Das beliebte Dorffest feiert Jubiläum. Beim großen Empfang werden Anfang Juli 100 geladene Gäste erwartet.

Von Claudia Radzwill

Klar, zum Jubiläum wird richtig gefeiert. Das kündigten Tim Tiede und seine Organisationskollegen schon im vergangenen Jahr an. 25 Jahre gibt es das Dorffest in Dabringhausen jetzt schon – und vom 5. bis 6. Juli steht abermals das ganze Dorf Kopf. „Ein wenig später als sonst – das ist dem Umstand geschuldet, dass der Autoscooter-Schausteller nicht anders konnte“, erklärt Tiede. Und der gehört nun mal dazu. Wie auch das Karussell. Dann ist aber schon Schluss mit kommerziellen Anbietern.

Alle anderen Angebote stemmen die Dawerkuser Vereine und Institutionen alleine. Dazu gehören das Entchenangeln, ein Losverkauf und vieles mehr. Natürlich auch im Jubiläumsjahr.

Eröffnung ist am Freitagabend um 18.30 Uhr auf dem Festplatz. Dort starten die Festtage mit dem traditionellen Fassanstich – musikalisch begleitet vom Blasorchester. „Der Bürgermeister ist leider verhindert, wird aber würdig vertreten vom Vorstand der Sparkasse“, berichtet Tim Tiede. „Der Sparkassen-Vorstand hat dem Dorffest zum Jubiläum bedruckte Kölsch-Gläser gesponsert und darf jetzt als erster Freibier in die neuen Gläser fließen lassen.“ Um 21 Uhr schließt sich das Dorffestival an. „Die zwei Supertalente aus Dabringhausen stehen da auf der Bühne“, freut sich Tiede. Livemusik gibt es von Popsofa feat. Nadine Weyer und Jeanne Altfeld.

Schubkarrenrennen ist ein kultiges Spektakel

Der Empfang zum 25. Jubiläum bestimmt das Bild am Samstagvormittag. Mehr als 100 geladene Gäste werden erwartet. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Festplatz – es wird ein kleines Bühnenprogramm geben. Gegen 15 Uhr nähert sich das Dorffest dann einem ganz besonderen Höhepunkt; auf den freuen sich die Dorfbewohner jedes Jahr weit vor dem Fest. Der Startschuss zum diesjährigen Schubkarrenrennen fällt um 15 Uhr. Ein Kult-Spektakel.

„Da werden sich auch in diesem Jahr die Teilnehmer wieder tolle Dinge einfallen lassen“, berichtet Tim Tiede. Nicht nur die Schubkarren kommen bunt, geschmückt und aufgemotzt daher – auch die Teams selbst überlegen sich dazu tolle Kostüme. „Gewertet wird am Ende dann auch nicht die Geschwindigkeit, sondern auch die Kreativität, die Performance fließen in die Bewertung mit ein“, erklärt er. Start ist am Festplatz.

Der Gewinner bekommt den Theo-Mitzenheim-Pokal, benannt nach dem Mann, der einst das lustige Spektakel zum Dorffest ins Leben rief. „Das Schubkarrenrennen gibt es seit 24 Jahren, das erste Mal fand es beim zweiten Dorffest statt“, erklärt Tiede. Seither ist es nicht mehr wegzudenken.

Das eingespielte Moderatoren-Duo Mayte Jaktstait und Tim Tiede wird das Rennen mehrsprachig kommentieren. Bis drei Tage vorher können sich noch Teams anmelden.

Am Abend um 20 Uhr steigt dann die Dorfparty. Auf der Bühne sorgt DJ Jona Gonzalez vom Team „Schalldruck Dabringhausen“ für Stimmung – mit den Hits der 1990er Jahre. „Eine Hommage an das Fest, dessen Geburtsstunde im Jahr 1995 liegt“, erklärt Tim Tiede.

Der Sonntag beginnt mit einem Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche um 10 Uhr. Um 13 Uhr spielt das Blasorchester auf dem Festplatz zum Dorfkonzert – dort folgt um 17 Uhr das Dorfbingo mit Pe und Micha.

DORFFEST ANFANG 1995 taten sich einige Dabringhausener zusammen und stellten das Dorffest auf die Beine. Es war ein Neuanfang der bisherigen Kirmes – ohne große kommerzielle Anbieter und nicht von der Stadt organisiert. Das Fest liegt seitdem in den Händen von Vereinen, die Erlöse fließen oftmals in die Jugendarbeit. ANMELDUNGEN Anmeldungen für den Trödelmarkt bei Harry Tiede unter Tel. (01 71) 4 17 76 88. Bis drei Tage vorher können sich Teams per E-Mail zum Schubkarrenrennen anmelden: mail@dorffest-dabringhausen.de www.dorffest-dabringhausen.de

Bereits um 14.30 Uhr werden alle Omas und Opas und die, die es sein könnten, ins Gemeindehaus zum gemütlichen Kaffeetrinken eingeladen. Auf der Strandbadstraße gibt's derweil den Trödel- und Krammarkt. Auch am Samstag hat das bunte Trödeltreiben dort schon seinen Platz, jeweils ab 11 Uhr, für Kinder gratis. Am Sonntagabend geht es um 19.30 Uhr mit dem „Dorfkölsch" weiter. Zum Gläschen mit einem kühlen Blonden können die Besucher der Musik von Jeff Collins und Volker Schmitz lauschen. Die zwei Musiker sind bekannt für ihr Entertainment und sorgen garantiert für gute Laune, verspricht Tiede. Nun hoffen alle natürlich darauf, dass auch Petrus in Feierlaune ist – und die Sonne zum großen Dorffest lacht.