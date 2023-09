Corona: Das erwarten Ärzte im Herbst

Die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus bleibt weiterhin hoch. Ein angepasster Impfstoff soll vor allem Über-60-Jährige schützen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Hier wird gehustet, dort läuft die Nase - und der eine oder die andere liegen auch gerade krank im Bett. Trotz des zurzeit sommerlichen Wetters nehmen grippale Infekte und auch Ansteckungen mit dem Coronavirus wieder an Fahrt auf. Das bestätigt der Sprecher der Wermelskirchener Hausärzte, Tobias Hopff.

„Einige sind derzeit mit Corona infiziert, haben Halsschmerzen und Fieber, liegen einige Tage zu Hause im Bett. Aber vergleichbar mit den schweren Verläufen beispielsweise der Delta-Variante des Virus', ist das in den meisten Fällen derzeit nicht.“

In Hopffs Praxis gibt es keine PCR-Tests mehr. Getestet wird mit den herkömmlichen Antigen-Tests. „Wir schützen uns mit der Maske vor Infektionen, aber eben auch nur noch, wenn jemand mit grippalem Infekt in die Praxis kommt“, sagt der Mediziner. Die derzeit kursierenden Corona-Variante sei etwa vergleichbar mit einer Grippe. Hopff: „Wir hoffen nicht, dass es noch mal eine Mutation mit schwereren Verläufen gibt, aber davon gehen wir erst einmal nicht aus.“

Neuer Impfstoff punktet mit höherer Wirksamkeit

Auch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) bestätigt eine Zunahme der Atemwegserkrankungen in den letzten Wochen. Und beruft sich auf valide Zahlen des Robert-Koch-Instituts. „Dass wir demzufolge im Herbst und Winter mit einer Vielzahl an Infekten konfrontiert werden könnten, ist nicht auszuschließen“, sagt Christoph Schneider, der stellvertretende Pressesprecher der KV Nordrhein, auf Nachfrage.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfehle derzeit nur über 60-Jährigen und chronisch Erkrankten sowie Pflegepersonal eine Auffrischungsimpfung. Bei gesunden jüngeren Personen reiche in der Regel die Grundimmunisierung mit zwei Impfungen sowie einer Auffrischung oder Infektion. Darüber hinaus sieht die COVID-19-Vorsorge-Verordnung vor, dass Versicherte über die oben genannte Schutzimpfungs-Richtlinie hinaus einen Anspruch auf Schutzimpfungen gegen COVID-19 haben, wenn ein Arzt oder eine Ärztin die Impfung für medizinisch erforderlich hält.

Allerdings punktet der ab 18. September erhältliche und in den Hausarztpraxen zum Einsatz kommende angepasste monovalente mRNA-Impfstoff von Biontech laut Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) damit, dass er besser vor den aktuell kursierenden Varianten schützen soll als die bisher verwendeten. Dazu zähle vor allem EG.5, auch bekannt unter dem Namen „Eris“.

So sieht es im Wermelskirchener Krankenhaus aus

Laut KV-Sprecher sehen sich die Arztpraxen grundsätzlich gut aufgestellt für den Herbst und Winter. Schneider: „Wir gehen auch für die folgenden Herbst- und Wintermonate davon aus, dass eine Vielzahl an Haus- und Facharztpraxen impfen werden – sowohl gegen die Grippe als auch gegen das Corona-Virus. Das Impfen gehört in den Hausarzt- und grundversorgenden Facharztpraxen zum Tagesgeschäft. Mit Blick auf das Impfgeschehen hat sich gerade bei den Corona-Impfungen in den letzten Monaten kein Kapazitätsproblem seitens der Zahl an Anlaufstellen gezeigt. Das Impf-Potenzial der Praxen wird auch im kommenden Winter zur Verfügung stehen.“

Trotz aufflammender Infektionswelle: Im Krankenhaus an der Königstraße ist es ruhig in Sachen Corona- und Grippefälle.

„Vereinzelt gibt es Patienten, die ins Krankenhaus müssen, das war aber immer schon so“, sagt Dr. Volker Launhardt, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik. Er halte auch „gar nichts davon, jetzt schon in Panik zu verfallen ob der kommenden Monate. Wir sind wie immer gut aufgestellt und werden unsere Patienten hinreichend versorgt bekommen. Wie wir das bisher in jedem Herbst und Winter geschafft haben.“

Impfempfehlung

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt derzeit eine jährliche Auffrischimpfung „nur“ für Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf (Personen ab 60 Jahre, Personen ab sechs Monaten mit relevanten Grunderkrankungen, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen) sowie für Personen mit erhöhtem Corona-Infektionsrisiko (medizinisches und pflegerisches Personal). Personen ohne Grunderkrankungen zwischen 18 und 59 Jahren wird das Erreichen einer Basisimmunität empfohlen, bestehend aus mindestens zwei Impfungen und einem weiteren Antigenkontakt.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Dem Arzt Vertrauen

© Roland Keusch

Soll ich mich jetzt impfen lassen oder nicht? Wie gefährlich ist eine Corona-Infektion noch? Und inwiefern betreffen mich die Richtlinien, die derzeit gelten? Fragen, die sich sicher derzeit viele Menschen stellen. Der kompetenteste Ansprechpartner für die meisten dieser Fragen ist sicher die Hausärztin oder der Hausarzt, eventuell noch der Facharzt, wenn man mit einer chronischen Erkrankung lebt.

Er oder sie kennt ihre Patienten am besten und weiß über Risikofaktoren und individuelle Voraussetzungen Bescheid. Und gleichwohl die Infektionen gerade wieder zunehmen: Grund zur Sorge gibt es nicht. Die meisten habe verinnerlicht, dass es nun, nach der Pandemie, gilt, mit dem Virus zu leben. Denn dass es nicht einfach verschwinden würde, das war schon sehr früh klar. Wie so oft, regelt sich alles am besten mit gesundem Menschenverstand: Hände waschen nach dem Heimkommen, erkältet zu Hause bleiben und bei Fragen den Arzt fragen.