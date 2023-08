Claudia Roth zeichnet van Wahden aus

In Wermelskirchen befindet sich eine der besten unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. „Am 7. August erreichte uns die gute Nachricht: Wir sind nominiert für den Deutschen Buchhandlungspreis 2023“, sagt Gabriele von Wahden froh. „Damit gehören wir zu einem Kreis von 108 unabhängigen Buchhandlungen in ganz Deutschland, die sich in diesem Jahr über diese Auszeichnung für ihre Arbeit freuen dürfen.“

Die feierliche Preisverleihung durch Kulturstaatsministerin Claudia Roth erfolgt am 2. Oktober in Stuttgart.

Im September gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen – wir geben einen Überblick:

12. September: Frühstück für Frühpädagogen. „Einmal im Quartal öffnen wir unsere Buchhandlung bereits um 8 Uhr für Pädagoginnen und Pädagogen aus den Kindertageseinrichtungen im Umkreis. Bei belegten Brötchen, Kaffee und Tee präsentieren wir ausgewählte Bilderbücher, pädagogische Fachliteratur oder Projekte zur Leseförderung und laden ein zum Austausch“, sagt Gabriele von Wahden.

Samstag, 16. September:Manga Day in der Buchhandlung. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr geht der Manga Day in die zweite Runde. Eigens für diesen Tag produzieren die teilnehmenden Manga-Verlage Sonderausgaben und umfangreiche Leseproben ausgewählter Manga. Ob Fantasy, Romance, Action oder Mystery – unter den 27 Titeln ist für jeden ab zehn Jahren etwas dabei. „Wir verschenken an jeden Manga-Fan drei Titel nach Wahl“, sagt Gabriele van Wahden. „Und wir haben uns wieder für diesen Tag fachkundige Unterstützung gesucht. Zwei junge Manga-Expertinnen helfen der Auswahl, stellen sicher, dass unsere Manga-Geschenke an jüngere Leserinnen und Leser den Altersempfehlungen entsprechen, und stehen bereit für Fragen von Eltern und anderen Menschen, denen die Manga-Welt noch fremd ist.“

Ab Mitte September: Übergabe der Lesetüten. Wie in jedem Jahr bekommen die Kinder der 1. Klassen zum Schulanfang ihre „Lesetüten“ überreicht, kreativ gestaltet von Kindern des zweiten Schuljahrs, bestückt mit einem Erstlesebuch, einem Lesezeichen und einem Brief an die Eltern mit Tipps zum Lesen in der Familie. Ab Mitte September ist Gabriele van Wahden daher für einige Wochen vormittags häufig nicht in der Buchhandlung, sondern in der Stadtbücherei oder in einer der Wermelskirchener Grundschulen anzutreffen.

26. bis 28. September: Markus Orths zu Gast in Wermelskirchen. „Wir freuen uns, in Kooperation mit der Stadtbücherei eine Reihe von Autorenlesungen mit Markus Orths für Menschen unterschiedlichen Alters anbieten zu können“, sagt Gabriele van Wahden. Markus Orths wurde 1969 geboren und lebt mit seiner Familie in Karlsruhe. Bislang erschienen 15 Bücher, Erzählungen und Romane, unter anderem Lehrerzimmer, Das Zimmermädchen, Alpha & Omega, Max, Picknick im Dunkeln und zuletzt im Carl Hanser Verlag Mary & Claire.

Dienstag, 26. September: Autorenlesung mit Markus Orths „Mary & Claire“ , Stadtbücherei Wermelskirchen, 19.30 Uhr.

Mittwoch, 27. September und Donnerstag, 28. September:Orths liest in geschlossenen Veranstaltungen in Kitas, Schulen und der Stadtbücherei.

So öffnet die Buchhandlungwährend der Kirmes

„Wir haben unsere Öffnungszeiten dem Kirmes- und Feierwochenende angepasst“, sagt die Inhaberin der Buchhandlung von Wahden. „Am Kirmessamstag, 26. August, schließt die Buchhandlung bereits um 12 Uhr, weil wir den Festumzug zum Stadtjubiläum nicht versäumen möchten.“

Am Kirmessonntag, 27. August, ist die Buchhandlung von 13 Uhr bis 18 Uhr wegen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet. Es gebe für alle, die die Buchhandlung besuchen, eine Überraschung.

Am Kirmesmontag, 28. August bleibt die Buchhandlung geschlossen.

Kontakt

Öffnungszeiten: Montag, 9 bis 14.30 Uhr; Dienstag bis Freitag, 9 bis 18.30 Uhr; Samstag, 9 bis 13.30 Uhr.

Kontakt: Buchhandlung van Wahden, Markt 8, Tel.: 02196-8867946; E-Mail:

buchhandlung@vanwahden.de