Christliche Werte prägen das Unternehmen

„Die Mitarbeiter sind der wichtigste Faktor im Unternehmen", sagen die beiden Provita-Geschäftsführer Micha Hilverkus und Remo Pleuser (von links.). In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen.

Vor 50 Jahren gründete Herbert Klever Provita. Heute exportiert sie in mehr als 80 Länder.

Historisches Foto von der Firma Provita: Die Produktionsfläche in Dabringhausen wuchs kontinuierlich.

Wer die Geschäftsführer Micha Hilverkus und Remo Pleuser auf eine Runde durch die große Produktionshalle begleitet, der erhält Einsichten. Die Vorgänge sind schnell, Handarbeit trifft hier auf modernste CNC-Technik und die Atmosphäre ist freundlich. „Als Herbert Klever die Firma vor 50 Jahren gründete, wird es eher eine Garage gewesen sein, in der er produzierte“, erzählt Pleuser beim Zwischenstopp an einer Fräsmaschine. Am Kreckersweg habe der Gründer getüftelt und Ideen ausgeheckt und schließlich eine verstellbare Federstange erfunden. Er ließ sie patentieren und legte so den Grundstock für den Erfolg seines Unternehmens, das damals noch „Erna Klever Metalltechnik“ hieß.

Als der Gründer früh starb und die Leitung der Firma in die Hände seines Sohnes Norbert Klever und seines Schwiegersohnes Joachim Helmer überging, erweiterten sie die Produktpalette Richtung Medizintechnik. „Wer heute genau hinsieht, entdeckt noch immer Spuren der ersten großen Erfindung“, sagt Hilverkus und nimmt einen der Infusionsständer zur Hand – die Feder ermöglicht die Höhenverstellung mit einem einzigen Handgriff.

1982 musste das Unternehmen kämpfen

Während die beiden Richtung Auslieferungshalle gehen, grüßen sie Mitarbeiter, kommen kurz ins Gespräch und bringen sich auf den neuesten Stand. Hier schimmert die Firmenphilosophie durch. „Für uns ist das wichtig und unentbehrlich: Der christliche Glaube an einen Gott, der über allem steht, hat von Anfang an unser Unternehmen geprägt und war die Basis für viele Entscheidungen“, sagt Hilverkus.

PROVITA MITARBEITER 130 Mitarbeiter sind bei Provita im Einsatz. Am Standort „Auf der Huhfuhr“ sind auch Mitarbeiter der Lebenshilfe-Werkstatt im Einsatz. STANDORT Die Produktionsfläche in Dabringhausen wuchs kontinuierlich. Inzwischen messen Hallen und Verwaltung rund 10.000 Quadratmeter.

Diese Überzeugung präge das Miteinander und sei nicht zu trennen vom Alltag, wenn es natürlich auch um wirtschaftlichen Erfolg für Provita gehe: „Das sind nicht zwei Paar Schuhe“, sagt Hilverkus, „ich gebe meinen Glauben ja nicht an der Garderobe ab“. Auch deswegen arbeitete das Unternehmen lange mit der Gefährdetenhilfe Scheideweg zusammen und hat die Kooperation mit der Werkstatt Lebenshilfe ausgebaut. „Die Zusammenarbeit wirkt auf alle sehr positiv“, sagt Pleuser. Die Geschäftsführer denken zurück an schwerere Zeiten, als das Unternehmen kämpfen musste: 1982 war auch der Nachfolger des Firmengründers früh gestorben und Karl Hermann Hilverkus übernahm. Von Kreckersweg und der inzwischen angemieteten Zweigstelle in der Südstraße zog Provita in die alte Schuhfabrik Pfeiffer auf der Huhfuhr in Dabringhausen. „Und es ging bergauf“, sagt Micha Hilverkus, der mit Remo Pleuser 2003 die Geschäftsführung übernahm. Das Unternehmen wuchs – erst 2016 wurde eine weitere Fertigungshalle gebaut.

Die verstellbare Federstange aus dem Gründerjahr wird nicht mehr hergestellt, stattdessen feilt das Provita-Team an Ideen für die Medizintechnik. Neben den Infusionsständern und -stativen in vielen verschiedenen Varianten, die zu den wichtigsten Produkten gehören, stellt man nun auch Decken- und Wandschienensysteme für den Intensivbereich her. Medizinische Leuchten, Komponenten und Baugruppen für die medizintechnische Industrie gehören zur Produktpalette ebenso wie eine der neuesten Erfindungen: ein Patienten-Transferstuhl – der eine ähnliche Funktion wie ein Rollstuhl übernimmt, aber mehr an ein Möbelstück erinnert.

Inzwischen exportieren die Dabringhauser in mehr als 80 Länder und haben eine kleine Niederlassung in den USA.

„Unsere Philosophie war es immer, unsere Ohren beim Kunden zu haben“, sagen die Geschäftsführer, „wir wollen Dinge bauen, die die Menschen auch gebrauchen können“. Dafür sei der persönliche Kontakt zu den Kunden entscheidend und die hätten erkannt, dass sie es mit „verlässlichen, bergischen Typen“ zu tun haben.