Christian Lindner stellt sich der Mahnwache im Gespräch

Besuch in Wermelskirchen

+ © Theresa Demski Gespräch vor dem Rathaus: FDP-Chef Christian Lindner stellte sich den sechs Protestlern. © Theresa Demski

Sechs Protestler bezogen Aufstellung vor dem Rathaus.

Wermelskirchen. Schon im Vorhinein hatte der Besuch von Christian Lindner beim ersten Unternehmertag im Bürgerzentrum für Aufregung gesorgt. Während Wermelskirchen eigentlich immer ein Heimspiel für den Liberalen ist, hatte sich nach den Ereignissen in Erfurt zum Besuch des FDP-Chefs eine Mahnwache angekündigt.

Die Resonanz war überschaubar: Sechs Protestler nahmen auf Einladung von Mike Galow (Die Linke) eine halbe Stunde vor der geplanten Ankunft Lindners Aufstellung vor dem Haupteingang des Bürgerzentrums. Ihre Botschaft: „Kein Paktieren mit Faschisten.“

Christian Lindner nahm dann nicht – wie von vielen erwartet – den Nebeneingang. Stattdessen stellte er sich dem Gespräch mit den Protestlern. „Nie wieder Faschismus. Nie wieder Rassismus“, betonte er, „da sind wir uns völlig einig.“ Dann betonte er: Es habe keine Absprachen mit der AfD in Thüringen gegeben und es werde keine geben. Und trotz der deutlichen Kritik, dass die Linke die DDR weiterhin nicht als Unrechtsstaat anerkenne, wolle die FDP auch künftig „fallweise und sachbezogen“ mit der Linken zusammenarbeiten, sagte der FDP-Bundesvorsitzende den Teilnehmern der Mahnwache.

Begegnung wurde als kollegial und freundschaftlich empfunden

Das wiederholte Lindner später auch, als er zum Vortrag über Digitalisierung im Ratssaal angekommen war. Während Mike Galow vor dem Rathaus erklärte, er sei zufrieden mit der Begegnung gewesen und der Möglichkeit, den Protest zu formulieren, stand Lindner vor rund 100 Zuhörern im Saal.

Wegen der geringen Resonanz an der Mahnwache gab es dort heiteres Gelächter, aber Christian Lindner lenkte ein: „Thüringen ist wirklich eine ernste Sache.“ Die Begegnung mit der Mahnwache habe er als kollegial und freundschaftlich empfunden, sagte er den Zuhörern im Saal.

Dankmar Stolz von der WiW hatte schon zu Beginn des Tages klar Stellung bezogen: „Wir finden es gut, dass die Menschen demonstrieren und gegen Rassismus auf die Straße gehen.“ Stolz betonte: „Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.“ resa

STANDPUNKT: Kein Anlass zu Gelächter

Von Nadja Lehmann

Nun, ein Feigling ist Christian Lindne

r jedenfalls nicht. Was immer man vom FDP-Bundesvorsitzenden halten mag: Er hat sich nicht durch den Nebeneingang gestohlen und so die Protestler umgangen, sondern er hat sich dem Gespräch gestellt. Das kam auch bei den Demonstranten rund um Mike Galow gut an. Dass es nur so wenige waren, die Kritik an Lindner und den Liberalen üben wollten – geschenkt. Sich darüber lustig zu machen, wie es im Ratssaal geschehen zu sein scheint, ist indes ein Armutszeugnis. Denn die FDP – und nicht nur sie – hat in Thüringen völlig der politische Instinkt verlassen. Und auch Lindner ist nur nach gehörigem Schlingern wieder in die Spur gekommen. Was in Erfurt geschah, ist und bleibt ein erbärmliches Spektakel. Es war ein Verlust der Anständigkeit. Eine Demonstration, wie blitzschnell Grundsatz und Überzeugung vergessen sind, wenn die Macht zum Greifen nahe zu sein scheint – und die AfD plötzlich zum willkommenen Mehrheitsbeschaffer wird.