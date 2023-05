Christian Lindner kommt zum Stadtjubiläum

Wenn Wermelskirchen im August feiert, werden prominente Gäste erwartet.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Der Stadt Wermelskirchen stehen rauschende Feste bevor. Im Sommer soll das 150-jährige Bestehen der Stadtrechte groß gefeiert werden – mit einem Festakt und dem großen Festumzug am Kirmessamstag, 26. August.

Für Samstag, 12. August, sei der Festakt angesetzt, berichtete Bürgermeisterin Marion Lück jetzt den Mitgliedern des Ausschusses für Kultur, Freizeit und Tourismus. Im Rathaus haben sich dann prominente Gäste als Festredner angekündigt: Bundesfinanzminister Christian Lindner wird erwartet, der in Wermelskirchen aufwuchs und hier das Städtische Gymnasium besuchte. Ebenso haben sich NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach sowie Stephan Santelmann, Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, für den Fest-Samstag im August angekündigt. Auch Gäste aus Wermelskirchens Partnerstadt Forst hätten sich angekündigt, berichtete Marion Lück. Vom Rathaus aus wird das Festkomitee dann gemeinsam zum Platz unter dem Weihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße gehen, um dort ein Bürgerfest zu Ehren der Stadtrechte zu feiern. Eine „bekannte Band“ würde dort erwartet, deren Namen aber noch nicht verraten würde, kündigte Lück an.

Am 13. August stehen die Kirchen im Fokus

Der 13. August soll dann, wie bereits berichtet, zum „Wermels-Kirchentag werden, an dem die Kirchen in der Innenstadt ein großes Programm für die Besucher veranstalten. Ab 11 Uhr findet unter anderem unter dem Titel „Wermelskirchen isst“ ein musikalischer Brunch statt. Es wird ordentlich aufgetischt. Der katholische Pastoralreferent Benjamin Floer und ein Team aus verschiedenen Gemeindevertretern bereiten bunte Tafeln unter freiem Himmel auf dem Kirchhof vor. Dazu gibt es Livemusik und Gelegenheit zur Begegnung. Und: Von 12 bis 17 Uhr findet ein Markt der Möglichkeiten statt.

Große Resonanz, so Lück, gebe es bereits auf den Festumzug, der für den Kirmessamstag, 26. August, 12 Uhr, geplant ist. „Mit 60 Gruppen und insgesamt 2000 Personen haben sich schon eine Menge angemeldet“, so Marion Lück. Darunter seien Wagen und Fußgruppen, die sich im Umzug die Strecke durch die Innenstadt bahnen würden. Zudem würden am Kirmeswochenende Gäste aus der Partnerstadt Loches erwartet. Bis zu den großen Fest-Wochenenden im August gibt es aber auch jetzt schon einige Veranstaltungen, die anlässlich des Jubiläums stattfinden. Zum Beispiel das Stadtteilfest heute in Pohlhausen und das Konzert des Sinfonieorchesters Classic meets Pop, das Local-Heroes-Festival im Haus Eifgen am 19. und 20. Mai und der Jazz Day am 30. Juli sowie einige historische Stadtführungen. Zum Beispiel am 4. Juni (14 Uhr). Eine Anmeldung bei den Stadtführern ist allerdings erforderlich.

Auch der Bergische Geschichtsverein beleuchtet wie berichtet das Thema 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen – mit einem Geschichtsband. Das Buch ist in 28 Kapitel eingeteilt und handelt von allgemeiner Geschichte, über Post und Kommunikation, Verkehrsgeschichte, Industriegeschichte bis hin zu Wermelskirchener Besonderheiten. „Wir haben leicht lesbare, aber auch anspruchsvolle Kapitel darunter“, sagt Vereinsvorsitzender Volker Ernst.