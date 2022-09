Chlorgas: Quellenbad in Wermelskirchen evakuiert

Einsatz

+ © Siebel Feuerwehreinsatz am Quellenbad. © Siebel

Derzeit stehen die Badegäste in Badekleidung und das Personal vor dem Hallenbad und warten, was weiter geschieht.

Wermelskirchen. Kurz vor 14 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Als Badleiterin Nadine Popko-Paterka zum Spätdienst eintraf, nahmen sie und ihr Kollege Chlorgeruch im Hallenbad wahr. Sie reagierte sofort und rief die Badegäste aus dem Schwimmbad und alarmierte die Feuerwehr.

Chlorgas kann in großen Mengen eingeatmet zum Tode führen. Derzeit stehen die Badegäste in Badekleidung und das Personal vor dem Hallenbad und warten, was weiter geschieht. acs