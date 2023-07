„Centrale“ feiert den Sommer für den guten Zweck

Zugunsten des Vereins „Radieschen“ richtete die Gaststätte eine Party an der Eich aus.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Auf dem langen Tombolatisch stapeln sich die Gewinne: Zu dem einen oder anderen Fässchen Bier gesellen sich ganz praktische Dinge wie Mückenschutz und Alarmsysteme für die Garage, Spiele für Kinder reihen sich an praktische Helfer für den Haushalt. Der Sektkübel mit den bunten Losen wird indes immer leerer. „Die Gäste machen mit“, freut sich Mandy Liebenthal am Samstagnachmittag.

Über Monate hatte das Team in der „Centrale“ Gewinne für die Tombola zusammengetragen. Jedes dritte Los ist ein Gewinn. „Und natürlich soll dabei auch ein bisschen Geld zusammenkommen“, sagt Mandy Liebenthal. Der Erlös der Tombola kommt nämlich dem Verein „Radieschen“ zugute. „Es war uns wichtig, dass Kinder hier bei uns in der Region von der Tombola profitieren“, sagt die Mitinhaberin der „Centrale“. „Auch unser Trinkgeld des heutigen Tages wird in die Spende einfließen“, erklärt sie. Man werde den Erlös zählen und dann in den nächsten Tagen entsprechend aufstocken.

Gleichzeitig etabliert das Team auch eine neue Tradition: ein Sommerfest. „Seit wir die Centrale übernommen haben, überlegen wir auch regelmäßig, welche neue Ideen wir umsetzen können“, erzählt Mandy Liebenthal und erinnert an die Party zur Frühjahrskirmes. Und weil in den Sommerferien wenige Veranstaltungen stattfinden würden, habe man das Programm um ein Fest bereichern wollen. „Dafür haben wir vor der Kirmes auch die Kapazitäten“, ergänzt sie.

Am Samstagmittag kommt der „Centrale“ dann aber erstmal das Wetter dazwischen. „Aber unsere treuen Stammgäste sind trotzdem schon früh gekommen“, freut sich Mandy Liebenthal. Neben Bierwagen und Musik vom DJ hat die „Centrale“ ein Grillbuffet aufgetischt. „Da finden die Besucher auch Spezialitäten, die unsere Küche sonst eher nicht hergibt“, erzählt sie. Couscous-Salat und rote Linsen werden genauso gerne angenommen wie Spieße, Bratwürstchen und gegrilltes Gemüse und Obst.

Benachbartes Eiscafé hat mitgezogen

Die Resonanz ist am Samstagnachmittag noch verhalten. Die Stadt ist nach dem Regen insgesamt ziemlich leer gefegt. Das Team hofft auf den Abend und stabileres Wetter. „Wir haben auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl mit diesem Sommerfest“, sagt Mandy Liebenthal, „die Organisation hat viel Spaß gemacht.“

Und auch das benachbarte Eiscafé hat mitgezogen und für die jüngsten Besucher Eisgutscheine ausgestellt. Mandy Liebenthal jedenfalls ist an diesem Tag recht fröhlich gestimmt: „Wir könnten uns vorstellen, dass wir das hier wiederholen.“