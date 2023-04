Cellistinnen präsentieren enorme Vielfalt

Das Solina-Cello-Ensemble gastierte im Haus Eifgen mit einem ungewöhnlichen Mix.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Die Cellistinnen Katrin Banhierl und Heike Schuch verwandeln das Haus Eifgen in ein Caféhaus der besonderen Art. Denn das Duo, ein Teil des Solina-Cello-Ensembles aus Süddeutschland, hat ein humorvolles und abwechslungsreiches Programm mitgebracht, bei dem Musikalität und gute Laune eine wunderbare Allianz eingehen.

Dass es sich hierbei um ein außergewöhnliches Programm handelt, wird gleich bei den ersten beiden Stücken klar, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch im Gesamtkontext dieses Sonntagnachmittags einen wunderbaren Sinn ergeben. Der Auftakt ist der „Walzer Nr. 2“ von Dimitri Schostakowitsch, als zweites Stück folgt eine der wohl bekanntesten Beatles-Kompositionen – „Let It Be“. Passt nicht, so meint man? Ganz im Gegenteil, passt sehr gut.

Denn die Musikerinnen, die kurz nach vier Uhr mit ihren Celli und im schicken Abendkleid die Bühne betreten, sind genauso vielfältig. Heike Schuch hat einen Kopfhörer auf der rotblonden Mähne, summt vor sich hin, bis sie von Katrin Banhierl darauf hingewiesen wird, dass es gerade durchaus eine Live-Situation ist. Das Konzept des Jukebox-Nachmittags wird hier durchaus konsequent durchexerziert.

Das Publikum kann sich Stücke aussuchen

Auf den Sitzplätzen liegen Programmblätter aus, auf der einen Seite die Stücke, die die beiden ganz regulär spielen, auf der anderen die, aus denen das Publikum sich in der Pause welche aussuchen kann. Und auch hier wieder ist die Vielfalt Trumpf: Neben „Hurt“ vom großen Johnny Cash, beziehungsweise ursprünglich von den Industrial-Metallern Nine Inch Nails geschrieben, steht da neben der „Suite Italienne“ von Igor Stravinsky „Smoke On The Water“ von Deep Purple.

In stilistischer Vielfalt erklingen neben dem Jazz-Klassiker „Moon River“ und „Smile“ von Charlie Chaplin auch der „Säbeltanz“ von Aram Chatschaturjan, der „Wind Of Change“ der Scorpions, „Sound Of Silence“ von Simon & Garfunkel, der Song, der die Geburtsstunde des Cello-Rock gewesen sein dürfte, „Nothing Else Matters“ von Metallica oder auch das vielbejubelte „With Or Without You“ von U2. Und wer sich gefragt haben sollte, ob ein Cello auch im Disco-Genre gut aufgehoben ist, wird mit „Daddy Cool“ der Disco-Könige Boney M. diesbezüglich bestätigt. Ergänzt wird dieses sehr unterhaltsame Cello-Jukebox-Konzert von der guten Laune der beiden Musikerinnen, die immer wieder mal zwischen den Stücken einen Witz machen.