CDU-Politiker sucht den Diskurs

© Roland Keusch Verbindet Wermelskirchen und Rhein-Berg mit der Hauptstadt: Dr. Hermann-Josef Tebroke sitzt seit zwei Jahren im Bundestag.

Dr. Hermann-Josef Tebroke, seit 2017 für den Kreis im Bundestag, besuchte die Redaktion. Er sprach über Organspende, die Koalition und die AfD.

Er war Bürgermeister von Lindlar, dann Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises und sitzt seit 2017 für Rhein-Berg als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag. „Jede Aufgabe ist unterschiedlich und hat ihren ganz eigenen Reiz“, sagt Dr. Hermann-Josef Tebroke. Der CDU-Politiker kennt die Sicht- und Denkweisen, die Problematiken des Kreisgeschehens aus eigener Erfahrung. „Nun sehe ich sie gespiegelt aus der Berliner Warte“, sagt er. Vieles ist in Berlin von Bedeutung, im heimatlichen Rheinland indes gar nicht und umgekehrt. „E-Scooter sind beispielsweise in Berlin gerade ein Riesenthema“, schildert er die Verkehrssituation der Hauptstadt. Und blickt kurz aus dem Fenster der WGA-Redaktion. „Hier nicht.“

Weil ihm genau diese Spiegelungen und Perspektivwechsel wichtig sind, ist Tebroke diese Woche im Kreis unterwegs, besucht Zeitungsredaktionen, Firmen, Unternehmen. Er will hören, wo an der Basis der Schuh drückt – und will Verständnis dafür wecken, dass auch die Bundespolitik nicht alles richten kann.

Politiker sollten nicht alles allein debattieren, findet Tebroke

„Es ist nicht gut, wenn man Politiker allein debattieren lässt“, sagt der 55-Jährige. Für ihn gibt es Diskussionen, die einer stärkeren Verankerung bedürfen: wie beim Thema Organspende. Oder beim Thema Migration. Oder beim Klimawandel. „Es gibt Entscheidungen, die haben Relevanz für jeden einzelnen im Ort“, sagt Tebroke. „Dafür braucht man die Debatte, vor Ort und mitten in der Gesellschaft.“ Voraussetzung sei die Information: „Daraus erfolgt Meinungsbildung.“ Wie im Fall der Organspende: Da bat Tebroke mit der Kreis-CDU unter dem Stichwort „Union im Dialog“ zur Podiumsdiskussion mit einem Mediziner und Ethiker nach Bergisch Gladbach: „Ich möchte, dass sich Menschen damit beschäftigen und dann entscheiden.“ Er selbst neigt in diesem Fall zur erweiterten Zustimmungslösung: „Menschen in der Widerspruchsregelung etwas vorzuschreiben, ist mir zu übergriffig.“

Diese Lust an der Debatte fordert und erwartet er auch von der eigenen Fraktion im Bundestag: „Deshalb fand ich es gut, dass nicht der von der Kanzlerin favorisierte Volker Kauder, sondern Ralph Brinkhaus Fraktionsvorsitzender wurde.“ Tebroke ist Merkel-Fan, aber: Dass Brinkhaus mehr Entfaltungsmöglichkeiten im Diskurs signalisierte, fand und findet er gut. „Ich hätte mir auch die Jamaika-Koalition vorstellen können“, erinnert er sich an seine Anfangszeit im Bundestag. „Da gab es zwar viele unterschiedliche Positionen, das wäre anstrengender geworden, aber dazu ist Politik da.“

Das Aushalten-Können unterschiedlicher Standpunkte auch innerhalb einer Partei, einer Fraktion, ist für Tebroke – mit Blick auf den möglichen Parteiausschluss des Ex-Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen, Kennzeichen einer Volkspartei. Er erinnert an so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Hardliner Alfred Dregger oder Ex-Minister Norbert Blüm. Keinerlei Kompromiss aber gibt es für Tebroke bei Koalitionsspekulationen mit der AfD. „Kann ich mir nicht vorstellen“, sagt er unmissverständlich. Solange es dort Vertreter gäbe, die den Nationalsozialismus verharmlosten, solange dies unwidersprochen und damit Parteilinie sei, sei dies für ihn ausgeschlossen.

ZUR PERSON VITA Hermann-Josef Tebroke ist in Bocholt im westlichen Münsterland aufgewachsen und hat in Münster Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach der Promotion arbeitete Tebroke an den Uni von Essen, Münster und Augsburg. Der 1964 Geborene war Bürgermeister von Lindlar, Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises und ist seit 2017 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Kreises.

Unterschiede und Gegensätze hält er auch aus, wenn er Berlin und die ländliche Region betrachtet. „Gleichwertigkeit bedeutet nicht, gleich zu sein“, betont er. Deshalb schaut er regelmäßig bei den Bürgermeistern vorbei, um aus erster Hand zu hören, was los ist. Um Wermelskirchen an Berlin zu koppeln – und umgekehrt.