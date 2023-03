CDU-Ortsverband: Viele reden mit

Die Christdemokraten wollen Bürger und Unternehmen im Blick haben.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Im Ortsverband der CDU in Wermelskirchen reden künftig viele mit: „In Zeiten, in denen viele Vereine eher damit zu kämpfen haben, Freiwillige zu finden, freuen wir uns sehr über diese Entwicklung“, sagt Thorsten Schmalt, Vorsitzender des Ortsverbands und meint damit die Vergrößerung des Vorstandes.

18 Ehrenamtler bilden den Vorstand

18 Ehrenamtliche setzen sich künftig im Vorstand des CDU-Ortsverbandes ein – bisher waren es 15 Freiwillige. Das ergaben die Wahlen bei der Jahreshauptversammlung im Rathaus.

Thorsten Schmalt wurde als Vorsitzender von den Anwesenden bestätigt, seine Stellvertreterinnen bleiben Nicole Klicki und Claudia Lambeck. Als Schriftführer bestätigten die Christdemokraten Karl-Heinz Wilke.

Als Beisitzer bestätigt wurden Werner Allendorf, Tobias Bösenberg, Manfred Groß, Regina Leven, Monika Müller, Dirk Rafael, Petra Sprenger, Antonia Wilke und Thorben Wocke. Neu dabei sind Mahmut Egilmez, Dirk Höcker, Maximilian Schietzel, Oliver Wilke und Peter Bongartz. „Auch mit Blick auf die Fraktion und die Besetzung der Wahlkreise bei der nächsten Wahl freuen wir uns über die Unterstützung im Vorstand“, erklärte Schmalt.

Während der Versammlung nahmen die Mitglieder des CDU-Ortsverbands auch die Pläne für die nächsten Monate in den Blick: So plant die CDU, das Kinder- und Familienfest wieder zu beleben. Am 18. Juni soll auf dem Rathausvorplatz gefeiert werden. Ohnehin wolle der Ortsverband präsent bei den Bürgern sein: Zu Ostern werden die politisch engagierten Wermelskirchener Eier in der Innenstadt verteilen, an Muttertag soll es wieder einen Blumengruß geben – „dazu haben wir auch unseren Innenminister eingeladen“, sagt Schmalt.

Präsenz wolle die CDU in der heimischen Wirtschaft zeigen, kündigte Schmalt an. Es gebe regelmäßige Gespräche mit Unternehmern. Dafür sei Petra Sprenger im Einsatz.