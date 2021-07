CDU-Mann Deppe siegt klar im Kreis

Landtagswahl

Der „alte und neue“ Abgeordnete lenkt den Blick auf die innere Sicherheit. Heike Engels (SPD) war bitter enttäuscht über das Ergebnis.

Von Anja Carolina Siebel

Keine Frage: Es gab einen strahlenden Sieger am Wahlabend. Der CDU-Landtagskandidat Rainer Deppe betrat unter großem Jubel seiner Parteikollegen schon früh, kurz nach 19 Uhr, den Saal im Bergisch Gladbacher Kreishaus. „Es scheint ja recht eindeutig“, schätzte der Landtagsabgeordnete, der mit dem Wahlergebnis im Wahlkreis 22 (Wermelskirchen, Burscheid, Leichlingen, Odenthal, Kürten und Overath) jetzt seine vierte Legislaturperiode antreten wird, den Ausgang des Wahlabends richtig ein. Mit gut 42 Prozent bei den Erst- und 36 Prozent der Zweitstimmen hätte das Ergebnis kaum eindeutiger sein können.

+ Blumen trotz Wahlschlappe: Heike Engels (l.) und Vera Werdes, die für die SPD im Wahlkreis 21 des Rheinisch Bergischen Kreises angetreten war, trugen das enttäuschende Ergebnis am Ende doch mit Fassung. © Michael Schütz

ie SPD-Kandidatin Heike Engels erreichte lediglich 28 Prozent (Erststimmen) beziehungsweise 25 Prozent (Zweitstimme). „Wir hatten trotz guter Prognosen ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet“, räumte Rainer Deppe ein. Das „Vertrauen der Wähler im Kreis“ sei es, womit er seiner Meinung nach hatte punkten können. Das habe er sich erarbeitet – nicht nur im zurückliegenden Wahlkampf, sondern auch schon in den Jahren zuvor. „Die Belange des gesamten Rheinisch-Bergischen Kreises liegen mir am Herzen.“ Politische Schwerpunkte will er – wie es auch die Spitze der Landespartei signalisierte – auf Themen wie „Verkehr“ oder „innere Sicherheit“ legen. „Bei uns im Kreis geht es da im Speziellen um die Wohnungseinbrüche, denen wir entgegenwirken müssen.“

Am Abend war erst einmal feiern angesagt bei Deppe und den CDU-Kollegen, von denen auch einige aus Wermelskirchen ins Kreishaus gereist waren. Der Wermelskirchener Fraktionsvorsitzende Christian Klicki war beispielsweise dabei und auch der neue erste Beigeordnete Stefan Görnert, der in der heutigen Ratssitzung gewählt werden soll.

Der SPD-Kandidatin des Nordkreises, Heike Engels, stand die Enttäuschung buchstäblich ins Gesicht geschrieben. „Mit einem so schlechten Ergebnis hätte keiner von uns gerechnet“, sagte sie bereits beim zaghaften Blick auf die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen. „Wir hatten ganz klar ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.“

Später am Abend überwog aber der Optimismus: „Ich mache auf jeden Fall weiter“, unterstrich Engels. Der große Zuspruch im Wahlkampf – „Der hat wirklich großen Spaß gemacht“ – habe ihr gezeigt, dass die Bürger durchaus auch jungen Politikern eine Chance geben. „Bei der nächsten Wahl wird sich das dann auch in den Ergebnissen widerspiegeln“, sagte die 26-Jährige. Engels betonte zudem, dass sie den „großen Rückhalt“ ihrer Parteikollegen sehr schätze. „Sie haben mich richtig gepusht.“

Leichlinger FDP-Kandidat ist zufrieden

Mit der FDP gab es einen weiteren Sieger – auf Landesebene, aber auch kommunal konnten die Liberalen punkten. Entsprechend zufrieden gab sich Kandidat Lothar Esser aus Leichlingen. Er holte immerhin knapp 9 Prozent der Erststimmen. Ein deutlich gutes Ergebnis gab es bei den Zweitstimmen im Nordkreis: 19 Prozent. „Wir haben unsere gesteckten Ziele erreicht“, sagte der Leichlinger. Eines davon sei gewesen, die Regierung von Hannelore Kraft zu stürzen.

Als „klarer Verlierer“ sah seine Partei indes der Leichlinger Grünen-Kandidat Jürgen Langenbucher. „Wir haben die NRW-Wahl verloren“, sagte er. Verantwortlich dafür macht er vor allem die Schuldiskussion. „Dabei sind viele andere grüne Inhalte in den Hintergrund gerückt.“ Das Wahlprogramm der Bündnis 90/ Grüne finde er „nach wie vor klasse“. Entsprechend sei es zum jetzigen Zeitpunkt auch schwierig zu sagen, was man künftig ändern wolle.

HINTERGRUND KANDIDATEN Alle wahlberechtigten Wermelskirchener konnten sich für den Wahlkreis 22 zwischen folgenden Kandidaten entscheiden: Rainer Deppe (CDU), Heike Engels (SPD), Jürgen Langenbucher (Grüne), Henning Rehse (Freie Wähler), Mike Galow (Linke), Lothar Esser (FDP) und Sebastian Weirauch (AfD).

Bei der Landtagswahl 2012 sah das Endergebnis vor allem für die CDU noch völlig anders aus. Die Partei erlebte bei den Zweitstimmen einen Erdrutsch. Im Wahlkreis 22 verlor sie über zehn Prozent der Zweitstimmen und erreichte nur noch 28 Prozent. Deppe: „Heute haben wir eindeutig mehr zu feiern“.