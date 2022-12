CDU fordert Markierung für L 101

Die Fahrradfurten an verkehrsreichen Einmündungen der L 101 sollen mittels roter Einfärbung deutlicher markiert werden.

Das fordert die CDU-Stadtratsfraktion in einem Antrag an den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr. Die Stadtverwaltung soll demnach „erneut konkrete Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen-NRW aufnehmen, um zu erörtern, an den verkehrsreicheren Einmündungen auf die L 101 in Dabringhausen Rot-Einfärbungen der Radfurten vorzunehmen.“

Als Begründung führt der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Schneider, der selbst in Dabringhausen lebt, als Unterzeichner aus: „Die Unfallstatistik ist hier aus Sicht der CDU-Fraktion nicht alleine maßgebend. Immer wieder werden aus der Bevölkerung Beinahe-Unfälle an verschiedenen Einmündungen an uns herangetragen, die naturgemäß nicht erfasst werden. Es ist uns bekannt, dass die Stadt Wermelskirchen nicht der zuständige Straßenbaulastträger ist, wir bitten dennoch darum, erneut Gespräche aufzunehmen, um Rot-Einfärbungen der Radfurten als Prävention aufzubringen."