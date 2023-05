Cat Ballou spielt seine Hits im Freibad

Festausschuss konnte Band für „Sommer, Sonne, Karneval“ am 5. August verpflichten.

Von Stephan Singer

Mit Liedern wie „Et jitt kei Wood“, „Hück steiht de Welt still“ oder „Immer immer widder“ hat sich die Band Cat Ballou in die oberen Ränge der Kölschrock-Liga gespielt. In diesem Sommer werden diese Hits, die in Dabringhausen jedes Kind auswendig mitschmettern kann, erstmals live zu hören zu. Der Grund: Der Festausschuss Dabringhausen konnte Cat Ballou als Top-Formation für seine Veranstaltung „Sommer, Sonne, Karneval“ am Samstag, 5. August, im Dabringhauser Freibad verpflichten. Damit haben die Dawerkuser, deren vornehmliche Aufgabe es ist, die Veranstaltungen in der Fünften Jahreszeit zu organisieren, nicht nur einen echten Coup gelandet, sondern sich selbst eine Freude gemacht: Der Festausschuss besteht in 2023 seit 25 Jahren.

„Wir sind schon etwas stolz darauf, dass wir da sind, wo wir heute sind. Cat Ballou ist eine Band, die deutlich über die Genregrenzen des Karnevals bekannt ist“, sagen der amtierende Festausschuss-Vorsitzende Wolfgang Schumacher und sein Vorgänger, „Ehrensenator“ Peter „Zausel“ Eickhoff, im Gespräch mit unserer Redaktion. Und, so fügt Schriftführerin Lucie Schumacher hinzu: „Der Sommer ist die einzige realistische Zeit, solch eine Band überhaupt buchen zu können und nach Dabringhausen zu holen.“

Unter anderem mit Jule Will, stellvertretende Kassiererin im Festausschuss, hatte Lucie Schumacher in 2022 erstmals „Sommer, Sonne, Karneval“ initiiert. Der Erfolg der Premiere gab den „jungen Wilden“ recht. Der Festausschuss entwickele sich immer weiter, betonen Eickhoff, Schumacher und seine Tochter. Mit „Sommer, Sonne, Karneval“ habe sich eine neue Veranstaltung im Portfolio des Festausschusses etabliert, worin der Kinderkarnevals-Nachmittag, „Wir unter uns“ und der Rosenmontagszug die bekanntesten sind.

Es sollen diesmal mehr als 600 Besucher werden

Im vergangenen Jahr kamen 600 Besucher zur Erst-Auflage von „Sommer, Sonne, Karneval“ – mit Cat Ballou als „Zugpferd“ sollen es in diesem Jahr noch mehr werden: „Wir haben das Jahr des Stadtjubiläums – 150 Jahre Stadt Wermelskirchen – und das Jahr des 25-jährigen Festausschuss-Bestehens. Das sind ja mehr als Gründe genug“, sagt Wolfgang Schumacher und fügt mir einem Lachen hinzu: „Der Eintritt kostet 24 Euro im Vorverkauf plus Vorverkaufsgebühr – das passt dann zu den 25 Jahren Festausschuss.“

Der Ticketverkauf zu „Sommer, Sonne, Karneval“, auf den der Festausschuss mit einem Ansturm rechnet, startet passend zum Dawerkuser Lokalpatriotismus auf dem Dorffest Dabringhausen vom 16. bis 18. Juni.

„Wir wollen so unserem Stammpublikum eine erste Chance auf den Kartenkauf geben“, sagen die Festausschuss-Vertreter, denen klar ist: „Cat Ballou in Dabringhausen – das zieht natürlich Kreise weit in die Region. Deshalb werden wir auch einen Online-Ticket-Verkauf über unsere Homepage einrichten.“ Einst gehörte unter anderem Harry Tiede, der nach wie vor Prinzenführer an der Seite des Dabringhauser Dreigestirns in der Narrenzeit ist, zu den Initiatoren des Festausschusses. Das Ziel erinnert Peter „Zausel“ Eickhoff: „Es galt und gilt den Karneval in unserem geliebten Dawerkuser Dorf zu stemmen. Dafür braucht es ein Steuerungsgremium, das plant, organisiert und koordiniert, damit es klappt.“

Die erste Satzung des Festausschusses stammt vom 9. Juni 1998. Anfang 2000 folgte die Eintragung in das Vereinsregister. Aktuell gehören 16 Gruppen dem Festausschuss an. Sie tragen die Karnevalsveranstaltungen des Festausschusses mit ihren Teilnahmen und Auftritten sowie ihren helfenden Händen. Die Mitglieder kommen auch in den Genuss, über den Festausschuss bei diesen Aktivitäten versichert zu sein.

In Sachen Karneval steht dem Festausschuss in 2024 ein nächstes – ein jeckes – Jubiläum ins Haus: Dann macht sich der 44. Dabringhauser Rosenmontagszug auf den Weg. „Vielleicht lassen wir dabei eine Besonderheit von der 33. Auflage des Zuges aufleben. In 2011 war ein Festwagen dabei, auf dem alle bisherigen Dreigestirne aus Dabringhausen vertreten waren – das könnten wir für 2024 wieder überlegen“, blickt Peter Eickhoff aus.

Der „Ehrensenator“, wie Eickhoff nach der Übergabe des Vorsitzes an Wolfgang Schumacher in 2022 und der Ernennung zum Festausschuss-Ehrenmitglied gerne bezeichnet wird, weiß genauso von Kapriolen zu berichten, die der Festausschuss in den zweieinhalb Jahrzehnten des Bestehens schon zu bewältigen hatte: „Einmal ist während der Veranstaltung ‚Wir unter uns‘ die Wasserversorgung in der Mehrzweckhalle zusammengebrochen. Da sind wir echt ins Schwitzen geraten. Uns hat damals ganz schnell die Feuerwehr ausgeholfen und ein C-Rohr angeschlossen – dann ging es wieder.“

Dass bei „Sommer, Sonne, Karneval“ auch die Kasse klingelt, hoffen die ehrenamtlich Aktiven trotz allem Spaß an der Freud‘. Denn für die Session 2023/24 müssen wegen Verschleiß neue Ornate für das Dreigestirn angeschafft werden – Stückpreis: rund 3500 Euro.

Hintergrund

Genau wie bei der Premiere in 2022 steigt „Sommer, Sone, Karneval“ vom Festausschuss im Freibad Dabringhausen. Termin ist Samstag, 5. August. Als Top-Act ist Cat Ballou dabei. Außerdem steht die Kölner Band Lupo auf der Bühne, die vom „Dorf-Kultur“-Verein stammt. DJ „Jona“ alias Jonathan Gonzalez legt auf. Für Speis und Trank ist gesorgt.