Carpe Diem bietet ambulante Dienste an

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Wer kennt das nicht – aus dem Familien- und Bekanntenkreis, von Freunden oder sich selbst: Die Aufgaben des Alltags fallen im Alter zunehmend schwer. Die Kräfte schwinden, der Einkauf lässt sich nicht mehr so einfach erledigen. Man braucht Hilfe. Wer die privat organisieren kann, ist gut bedient. Aber was, wenn das nicht so ohne weiteres möglich ist?

Hilfe für betroffene Dabringhauser kommt jetzt vom dortigen Seniorenpark Carpe Diem. Am kommenden Donnerstag, 20. Oktober, eröffnet dort eine so genannte Außenstelle Ambulante Betreuung. Von dort aus werden dann Unterstützungsangebote organisiert. Zum Beispiel bei Einkäufen, hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, Begleitung um Arzt oder Behörden und so weiter

„Viele Menschen haben Anspruch auf einen Pflegegrad und wissen es häufig gar nicht. Somit verzichten sie nicht nur auf Geld, das ihnen zusteht, sondern auch ganz konkret auf Unterstützung im Alltag - z.B. bei Einkäufen, hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, Begleitung zum Arzt,und so weiter.“, berichtet Nicolina Brnjic. Sie leitet die neue Carpe Diem Außenstelle „Ambulante Betreuung & Service“ und kennt das Quartier nach 17 Jahren Einsatz vor Ort wie ihre Westentasche.

Auch bei den Senioren ist Nicolina Brnjic bekannt. Führte sie doch viele Jahre das Lokal „Zur Ecke“ in der Dorfmitte Dabringhausens. „Dass sie schon so bekannt ist, kommt bei den neuen Kundinnen und Kunden, die sich schon vor der offiziellen Eröffnung in der Altenberger Straße 87 angemeldet haben, gut an“, unterstreicht Annette Zeuner, stellvertretende Einrichtungsleiterin des Carpe Diem in Dabrinhausen. „Nicolina Brnjic arbeitete nach Abgabe ihres Lokals mehrere Jahre im Restaurant „Vier Jahreszeiten“ des Carpe Diem. „Sie konnte sehr gut mit Menschen umgehen – und unsere Geschäftsleitung hat sie deshalb gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könne, die ambulanten Dienste zu übernehmen“, berichtet Annette Zeuner. Diese Lösung habe sich als ideal herausgestellt. Die Nachfrage nach dem ambulanten Angebot schon jetzt groß und steige stetig.

Mit zwei Mitarbeitenden stemmt Carpe Diem die Außenstelle derzeit. „Wir stelle gerade noch jemand drittes ein“, sagt Annette Zeuner. In Wermelskirchen habe sich das Angebot bereits im größeren Rahmen bewährt.

Es richte sich an Menschen, die gerne noch in ihrem gewohnten Zuhause leben möchten, sich dort aber nicht mehr vollständig selbst helfen können. „Der Wunsch, bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden zu leben, ist bei den meisten da“, sagt Annette Zeuner, Allerdings fehle in bestimmten Bereichen die Unterstützung. „Das kann eine Treppe sein, die geputzt werden muss, die Wäsche oder das Fensterputzen. Manche kommen auch mit dem Einkauf nicht mehr klar.“

Ab einer Pflegestufe 1, die die Kunden bei der Pflegekasse der Krankenkassen beantragen müssen, ist ihnen eine finanzielle Hilfe sicher. Zeuner: „Wie viel die Kasse beiträgt, muss individuell entschieden werden. Viele buchen dann später auch noch Leistungen bei uns hinzu, wenn noch mehr Bedarf besteht.“

Das Team besteht weniger aus Altenpflegern oder Altenpflegehelfern, sondern eher aus Hauswirtschaftlern. „Wir stellen aber auch sehr gerne Quereinsteiger ein“, wirbt Annette Zeuner für neue Mitarbeitende. Denn: „Die Nachfrage nach dem ambulanten Angebot wird ganz sicher noch größer werden. Das zeigt das Beispiel Wermelskirchen. Da sind wir seit Jahren aktiv.“

Das Carpe Diem im Dabringhausen verfügt als Senioreneinrichtung ansonsten über 67 stationäre Pflegeplätze inklusive eingestreuter Kurzzeitpflege, 17 betreuten Wohnungen mit 55 bis 103 Quadratmetern für Ein- oder Zwei-Personen- Haushalte, zwölf Tagespflegeplätze, einen ambulanter Dienst, ambulante Betreuungs- und Serviceleistungen sowie das öffentliche Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“ mit Menüservice und Partyservice.

Die Carpe-Diem-Gesellschaften bestehen seit dem Jahr 1998 und haben heute ihren Hauptsitz in Wermelskirchen. 1998 wurde das erste Haus in Niederselters bei Limburg eröffnet. Mittlerweile betreibt carpe diem insgesamt 33 Einrichtungen in ganz Deutschland, angeboten sind ambulante Angebote.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Antrag früh stellen

Der Wunsch danach, im Alter so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben zu können, ist bei den meisten groß. Verständlich. Dass das Team des Carpe Diem nun ein entsprechendes Angebot auch für Dabringhausen bereit hält, ist umso positiver. Denn der Bedarf ist da. Viele wissen aber gar nicht, dass sie oder ihre Angehörigen Anspruch auf einen Pflegegrad hätten.

Deshalb ist es umso wichtiger, den Antrag so früh wie möglich zu stellen. Wenn Betroffene zu lange warten, verzichten sie möglicherweise auf viel Geld – nachträglich können sie das Pflegegeld nämlich nicht beantragen. Leistungen erhalten zu Pflegende und deren Angehörige nämlich erst ab dem Monat der Antragstellung. Entscheidend ist also nicht der Eintritt der Pflegebedürftigkeit, sondern das Datum der Antragstellung. Beratung dazu bekommt man am besten bei seiner Krankenkasse. Aber auch die Mitarbeitenden des Carpe Diem wissen mehr.