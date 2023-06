Café Wild verkauft Pralinenschachteln für einen guten Zweck

Aktion zugunsten der Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land.

Von Timo Sieg

Wermelskirchen. Vor 15 Jahren hat Thomas Wild das Café seines Vaters übernommen. Das Café Wild selbst gibt es bereits seit 1830. Das ist mehr als genug Zeit, um eine Stadt und seine Bewohner zu prägen. So kommen Ideen für das Café aus verschiedenen Ecken zustande, die Wild selbst sich niemals hätte ausmalen können – wie die Idee der Künstlerin Berit Gehrt, Pralinenschachteln zu entwerfen und für einen guten Zweck zu verkaufen.

Seit kurzem können Kunden eine Vierer-Box für 6,80 Euro, eine Neuner-Box für 13,50 Euro, oder eine 16er-Box für 20,80 Euro kaufen. Von diesen Preisen geht jeweils ein Euro an die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land. Außerdem spendet das Café Wild selbst einen weiteren Euro pro Verkauf. Bisher sind 124 Einheiten verkauft worden, das ergibt insgesamt 248 Euro. „In der kurzen Zeit finde ich das wirklich toll“, sagt Wild begeistert. Außerdem freut er sich immer, wenn das Bergische Land zusammenhält und alle Beteiligten profitieren. Die verschiedenen Merkmale seines Cafés hat Gehrt in einem Wimmelbild eingefangen, das die Oberseite der Pralinenschachteln verziert.

Je länger man schaut, desto mehr entdeckt man auf dem Bild

Von klein auf hat Gehrt gemalt, wenn ihr langweilig war und dafür schon früh Komplimente in der Schulzeit bekommen. Nach der Schule war sie oft mit Freunden im Café Wild. „Ich habe immer gesagt, dass ich irgendwann mal etwas für das Café malen werde“, erzählt sie. Vor zwei Jahren entwarf sie drei Motive für T-Shirts und Taschen des Modehaus Johann in Lennep. Der Verkauf war auch schon damals mit Spenden für die Ärztliche Kinderschutzambulanz verbunden, die sie so kennenlernte. „Ein tolles Engagement der jungen Künstlerin, die ihre Begabung und ihr Talent dafür einsetzen möchte, Gutes zu tun“, meint Dorothea Schauf, die bei der Kinderschutzambulanz für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Danach ging Berit Gehrt auf das Café Wild zu, mit der Idee, eine Pralinenschachtel zu entwerfen und dabei Spenden für die Kinderschutzambulanz zu generieren. „Ich war sofort begeistert“, erinnert sich Thomas Wild. Gehrts Geschichte mit seinem Café habe ihn gerührt. Das finale Motiv der Pralinenschachtel ist fast identisch mit dem ersten Entwurf, den Gehrt ihm gezeigt hat. Nur das Format wurde angepasst: „Ich liebe an dem Bild, dass man immer mehr entdeckt, je länger man drauf schaut.“

Von der Kinderschutzambulanz hatte der Café-Inhaber vor der Zusammenarbeit noch nichts gehört. Er schildert: „Bei unserem ersten Treffen haben sie fast zweieinhalb Stunden von ihrer Arbeit erzählt, da war ich sofort an Bord.“ Er habe an seine zwei Kinder denken müssen. Niemand suche sich das Umfeld aus, in dem er aufwächst. Er könne nicht direkt helfen, freue sich aber über die Möglichkeit, mit seiner Arbeit die Kinderschutzambulanz indirekt zu unterstützen.

Thomas Wild und seine Mitarbeiter hätten bisher viel positive Rückmeldungen für die Aktion bekommen. Er hofft, dass viele weitere Kunden sich für die spezielle Pralinenschachtel entscheiden werden.