Burscheider fährt hinten auf

Zum Glück nur leicht verletzt wurde am Samstagvormittag ein Autofahrer aus Wermelskirchen. Der 25-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Unterstraße aus Richtung Burscheid kommend in Richtung Wermelskirchen. Vor ihm befand sich eine 86-jährige Frau aus Burscheid, hinter ihm ein 31-jähriger Mann, ebenfalls aus Burscheid. Vor diesen Fahrzeugen beabsichtigte eine 65-jährige Frau aus Wermelskirchen nach links in eine Einmündung abzubiegen. Sowohl die Frau aus Burscheid als auch der junge Mann aus Wermelskirchen bemerkten den Abbiegevorgang und bremsten ab. Der Burscheider reagierte zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des Wermelskircheners auf. Dadurch wurden auch die übrigen Fahrzeuge ineinandergeschoben. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, eine sofortige Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.