Auf der Burg spukt es wirklich noch

Schloss Burg

Selbst Geisterjäger waren schon – vergeblich – da. Hausmeister Lutz Pickelein berichtet über seinen Alltag im altehrwürdigen Gemäuer.

Von Dela Kirchner

Wer kann schon von sich behaupten, jeden Abend sein Schloss abschließen zu müssen, ehe er ins Bett geht? Und wer wird von einer kompletten Ritterschaft per Umarmung verabschiedet? Für Lutz Pickelein (49) ist das Alltag. Der Solinger, der Schloss Burg schon als Kind mit seiner Oma besucht hat, ist heute Hausmeister und die gute Seele des alten Gemäuers. „Man muss durch das ganze Museum, um zu unserer Wohnung zu kommen,“ schmunzelt er.

Auch wenn ihn niemand persönlich besuchen kommt – allein ist er quasi nie. Selbst wenn abends – im Sommer ist gegen 18 Uhr Schluss auf der Burg, wenn es nichts Besonderes gibt – Besucher, Mitglieder der Ritterschaften und Hochzeitsgesellschaften das Innere der Burgmauern verlassen haben, bleiben ihm die Käuzchen und manchmal auch das Gefühl, vielleicht doch nicht ganz allein zu sein. „Es kackt und knirscht im alten Gebälk“, schmunzelt der Hausmeister.

„Ich habe sogar schon einmal am späten Abend bei der Schlossgastronomie angerufen und gebeten, mit dem lauten Stühlerücken aufzuhören – die Dame am Telefon sagte mir, es sei niemand mehr vor Ort.“ Viele der anderen gespenstischen Geräusche gehen auf das Konto der Käuze, die die Burg ebenfalls als ihr Zuhause ausgewählt haben.

„Die Geisterjäger konnten Aktivität feststellen, aber den Geist nicht finden.“

Lutz Pickelein

Sogar die „Ghosthunters NRW“ waren schon hier, um nach paranormalen Phänomenen zu suchen. „Die Geisterjäger konnten zwar Aktivität feststellen, aber den Schlossgeist nicht finden“, erzählt der Hausmeister amüsiert. „Für uns sind gerade jetzt während der Baustellenphase ganz andere Dinge spannend – zum Beispiel, was wir bei den Arbeiten als Nächstes finden.“ Bei Baumaßnahmen rund um das Schloss wurden unter anderem Mauern aus dem 13./14. und 16. Jahrhundert und beim Küchenbau 1952 der Münzschatz gefunden.

Sommer und Schulferien bedeuten viele Gäste: Schulklassen, Jugend- und Seniorengruppen sowie Familien nutzen die warmen Monate für einen Besuch; Wanderer, Radler und Motorradfahrer legen Zwischenstopps ein. „Man hat mit vielen verschiedenen Menschen zu tun,“ erzählt Pickelein begeistert. „Es gibt viele Stammgäste oder auch bekannte Gesichter, die immer wieder zu bestimmten Veranstaltungen wie den Ritterspielen zu uns kommen.“

Außerdem sei Schloss Burg ein Ort, an den viele Bergische ihre Besucher von auswärts mitbringen. Was empfiehlt der beim Schlossbauverein angestellte Hausherr für den Besuch auf „seiner“ Burg? „Besucher sollten sich unbedingt Zeit für die historischen Räume nehmen und sich in die alte Zeit zurückversetzen lassen“, rät der Burgbewohner.

Während die Tage für Lutz Pickelein momentan um 7 Uhr mit dem Aufschließen für Baufirmen beginnen, ist der Feierabend nicht wirklich planbar: „Hier gibt es immer viel Arbeit; es ist manchmal chaotisch, aber nie langweilig.“ Die Begeisterung für seinen Job ist dem 49-Jährigen anzumerken. „Ich liebe Herausforderungen. So habe ich mich auf die Stellenausschreibung beworben und möchte noch lange hier bleiben.“

Während Bräute Schlange stehen, um mit ihren frisch angetrauten Ehemännern Fotos am beliebten Pranger zu machen, die Ritterschaft sich bis zum nächsten Tag verabschiedet und es langsam ruhiger wird in der Burg, kann man Pickelein am Eingang treffen und beobachten, wie jemand dreinschaut, der seinen Beruf liebt. Aber wenn er die gute Seele der Burg ist – was ist mit dem Schlossgeist? „Ich sage Wilhelm zu ihm,“ berichtet Lutz Pickelein mit einem Augenzwinkern.