Buntes Familienfest in drei Kitas

Eine Bimmelbahn fuhr zwischen Schwanenplatz und Kindertagesstätte Forstring.

Von Tanja Alandt

Wermelskirchen. Die Bimmelbahn, die zwischen den drei städtischen Kindertagesstätten pendelte, war eine der Hauptattraktionen beim gemeinsamen Familienfest der Einrichtungen. Bei seiner ersten Fahrt habe er Bürgermeisterin Marion Lück vom Schwanenplatz zum Forstring gefahren, erzählte Fahrer Thorsten. Die Fahrt habe ihr gefallen, war er sich ganz sicher. Die Bürgermeisterin eröffnete das große Familien-Fest an der Kita Forstring und begrüßte die vielen Familien. Anschließend überließ sie der Musikschule die Bühne.

Ihr gemeinsames Fest feierten die drei städtischen Kindertagesstätten anlässlich des Jubiläums 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen ganz groß. Da sie eine finanzielle Förderung des Landes NRW erhielten, konnten die Einrichtungen den Familien mit der Bimmelbahn etwas ganz Besonderes bieten.

Die Idee war geboren worden, weil die Kindertagesstätte Forstring etwas entfernt liegt. Außerdem hatten sich die Organisatoren Gedanken über die Parkplatzsituation gemacht. So kamen sie schnell auf die Idee, eine Bimmelbahn einzusetzen. Roger Münster, Leiter der Kita Jahnstraße, habe bezüglich einer Bimmelbahn recherchiert und sich um die Genehmigung gekümmert, berichtete Kollegin Katrin Oberberg von der Kindertagesstätte Danziger Straße.

Alle drei Kitas starteten parallel am Vormittag mit Luftballon-Modellierungen, Kinderschminken sowie Kindertheater „Hempels“ beziehungsweise „Grüffelo“ in der Jahnstraße. Während am Fostring die Kinder-Mit-Mach-Konzertparty der Donikkl-Crew und die Tanzgarde „Dhünnsche Jecken“ auf dem Programm standen, konnten die Kinder bei den anderen beiden Kitas die Licht & Schattenwerkstatt besuchen, eigene farbenfrohe Buttons entwerfen und drucken oder mit dem Karussell fahren sowie in der Hüpfburg hüpfen. Ein Sinnesparcours und ein Pustespiel sorgten ebenfalls für Begeisterung.

„Das Wetter ist bombastisch, die Stimmung ist super. Die Kinder strahlen total und alles verteilt sich richtig gut. Die ganze Arbeit zahlt sich mit dem Lachen der Kinder aus“, so Daniela Leocata, Leiterin der Kindertagesstätte Forstring zufrieden, bevor die Zaubershow begann. Lediglich am Mittag gab es eine kleine Flaute, da alle den Foodtruck auf der Jahnstraße besuchten, bemerkte sie gut gelaunt. Und dies alles verband die Bahn mit Fahrer Thorsten. Wie es sich für eine Bimmelbahn gehört, kündigte sie sich schon von weitem lautstark an. Auch das Drachenkind Jolinchen, Maskottchen der Krankenkasse AOK, war bei der ersten Bimmelbahnfahrt dabei und erwies sich als Stammgast, berichtete der Fahrer. Um die Kinder für die Gesundheitsprävention zu motivieren, pendelte das Maskottchen mehrmals zwischen den Kitas Forstring, Danziger Straße sowie Jahnstraße hin- und her.

Natürlich stiegen auch viele Kinder und ihre Familien mehrmals in die gelbe Bahn ein. Sie genossen das Fahrerlebnis. Und vom Straßenrand aus winkten ihnen viele Familien zu. 56 Personen können in dieser Bahn Platz finden, berichtete der Fahrer, der seit Stunden „Schleife“ fuhr.

Als besondere Herausforderung für die Bahn empfand er die Hohe Straße. Bei der etwa zwei Kilometer langen Strecke musste seine Maschine teilweise ganz schön arbeiten, um die bergischen Straßen hinauf zu kommen. Da hieß es, kräftig auf das Pedal zu treten und am Revolver-Schalter zu ziehen.

Zum großen Glück der Kinder fehlte nur noch, dass die Bimmelbahn sie nach diesem ereignisreichen Tag jeweils direkt bis nach Hause fuhr, diese pendelte jedoch weiterhin bis 17 Uhr kostenfrei zwischen dem Schwanenplatz und dem Forstring.

Familienzentrum

Zusammen bilden die drei städtischen Kindertagesstätten Forsting, Danziger Straße und Jahnstraße das Familienzentrum „Ja? Dann“. Etwa 250 Kinder kommen hier mit ihren Familien hin. Für sie wurde das große Familienfest organisiert. Damit sie einen schönen Tag haben, setzten die Kitas die Förderung ein, um ihnen einen möglichst kostenfreien Tag zu bieten.

Kommentar von Susanne Koch: Ein gelungenes Fest

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Die drei städtischen Kindertagesstätten – Forstring, Jahnstraße und Danziger Straße – liegen so weit auseinander, dass die Eltern wohl sonst mit dem Auto gefahren wären. Und da fehlen die Parkplätze an der Kita Forstring. S

o war es eine überaus gelungene Idee, die Bimmelbahn als Transportmittel einzusetzen. Auf einer Fahrt kann der Zug 56 Menschen mitnehmen. Und das Transportmittel wurde eifrig von den Eltern, aber auch den Kindern genutzt. Das Fest, das das Familienzentrum mit den drei Einrichtungen zu 150 Jahre Stadtrechte von Wermelskirchen organisiert hatte, war überaus gelungen. Und auch das Wetter spielte größtenteils mit, so dass viele der Aktionen auch auf den Kita-Geländen stattfinden konnten.

Die vielen kleinen und großen Besucherinnen und Besucher verbrachten einen gemütlichen Tag. Und das Organisationsteam konnte mit Recht zufrieden sein.