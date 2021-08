Bund unterstützt die Juca-Schultour

Festival

+ © Archivfoto: Roland Keusch Schon voriges Jahr stellten sich die Musiker von Solarjet den Fragen der Schüler. © Archivfoto: Roland Keusch

Mit 75 000 Euro wird das Projekt mit Bands, die in Schulklassen gehen, gefördert. Es mündet in einem großen Festival am 24. Juni.

Von Anja Carolina Siebel

André Frowein setzt auf Kooperation. Der Geschäftsführer von WIW-Marketing und Leiter des Juca weiß, dass mit starken Partnern mehr zu erreichen ist als allein. „Im Team haben wir es auch erreicht, für unser Projekt ‘Juca auf Schultour’ Fördermittel vom Bund zu bekommen“, berichtet Frowein. Mit insgesamt 75 000 Euro, ausgelegt auf drei Jahre, wird das Projekt, das Bands in die Schulen holt, jetzt vom Familienministerium gefördert. Frowein: „Unser Konzept wurde als eines von zehn unter insgesamt über 400 Ideen ausgewählt. Und wir sind die einzigen aus einer Kleinstadt.“

Am Montag startet das zweiwöchige Schulprojekt – mit den Bands Soundbar aus Gummersbach und Solarjet aus Salzburg. Vom 12. bis 25. Juni besucht das Team von Juca mit den Bandmitgliedern insgesamt neun Schulen in Wermelskirchen, dem Rheinisch-Bergischen und dem Oberbergischen Kreis. „Wir freuen uns, dass wir auch Förderschulen für lern-, körper- und geistig behinderte Kinder und Jugendliche besuchen und somit ein in jeder Hinsicht inklusives Projekt daraus gemacht haben“, unterstreicht André Frowein.

Die Schüler treten in Interaktion mit den Bandmitgliedern, können Fragen stellen, Gesangsversuche mit einem Vocal-Coach machen, sich in Tontechnik ausprobieren. Es gibt Workshops. Frowein: „Es geht darum, kulturelle Bildung zu vermitteln, unabhängig vom sozialen Status.“

Vier Bands spielen bis Mitternacht an der Kuhler Heide

Und es geht natürlich um Spaß für die Schüler, wenn sie hautnah mit den Musikern Kontakt haben dürfen. Spaß wird vor allem beim großen Festival aufkommen, das zum Abschluss der Aktion am 24. Juni an der Kuhler Heide stattfinden wird. „Dort werden dann alle nochmal zusammenkommen“, freut sich André Frowein auf viel Betrieb auf dem Gelände, wo sonst der Motorradfahrergottesdienst stattfindet. Unter dem Motto „Youthnited“ spielen von 14 bis Mitternacht dort vier Bands.

+ Juca-Leiter André Frowein freut sich auf die zweiwöchige Schultour mit den Bands. © Anja C. Siebel

Aber auch während der zwei Wochen, in denen das Projekt läuft, gibt es kleinere Konzerte. Unter anderem am 17. Juni zum Mittsommernachtslauf in Dhünn. „Wir dachten, dass das gut zusammengeht“, sagt Frowein. Heute gibt es aber erst einmal Musik bei „Rock am Markt“. Auch diesbezüglich setzt André Frowein auf Kooperation. In diesem Fall mit dem Dabringhauser Dorffestveranstalter Tim Tiede. „Schon seit einiger Zeit ist die Idee gereift, sich noch enger auszutauschen und auch Lieferanten gegenüber gemeinsam aufzutreten“, sagt Frowein.

„Außerdem macht es sich für die Besucher und beteiligten Vereine bezahlt, wenn die Termine zwischen Wermelskirchen und Dabringhausen abgestimmt sind.“ So habe es bereits voriges Jahr eine enge Abstimmung der Terminierung von „Rock am Markt“ und dem „Dorffest in Dabringhausen“ gegeben. Zudem haben sich Frowein und Tiede über die allgemeine Organisation, die Auflagen, die Licht- und Tontechnik, die Getränkebeschaffung und die Künstlerbuchung ausgetauscht. „Wir konnten damit sogar konkret einen besseren Preis verhandeln, der sich für die Ergebnisse beider Vereine auszahlt“, freut sich Frowein, der die WIW-Bemühungen in Richtung Dabringhausen konsequent vorantreibt.