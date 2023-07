Sie kämpfen gegen die Flut an Müll

BUND-Ortsgruppe und Initiative „Sauberes Wermelskirchen“ wollen der Müllberge Herr werden. Denn sie verursachen eigentlich nur eins: Probleme.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Klagen über die Vermüllung der Stadt werden regelmäßig laut – in Leserbriefen, im Gespräch auf der Straße und auch in der politischen Diskussion. In diesem Jahr haben sich gleich zwei neue Initiativen gegründet, die zum Müllaufsammeln einladen.

Martina Hegmann ist am Donnerstagmorgen mit ihren Kollegen von der BUND-Ortsgruppe an der Autobahnausfahrt im Einsatz. Mit Greifzangen, Müllbeuteln und Handschuhen ausgerüstet, sind die acht Ehrenamtlichen rund eine Stunde unterwegs. „Wir wollen mit dieser Aktion vor allem ein Zeichen setzen“, sagt Martina Hegmann. „Wir wollen auf das Problem aufmerksam machen und an die Lösung erinnern“, sagt Martina Hegmann.

Müll lockt Ratten an und Mikroplastik landet im Trinkwasser

Dabei denkt sie vor allem an Mehrweglösungen in der Gastronomie. Einwegbecher und Einweggeschirr würden jedes Jahr viele Tonnen Müll verursachen, erinnert auch Sabine Krämer-Kox, die ebenfalls mitsammelt. Gerade hat sie eine kleine Müllhalde gefunden. „Hier haben Leute ein Picknick im Auto gemacht, den Abfall kurzerhand aus dem Fenster geworden. Dann sind sie weiter gefahren“, stellt sie empört fest. Das verursache gleich mehrere Probleme, berichten die BUND-Mitglieder. Nicht nur, dass der Müll am Straßenrand hässlich aussehe. „Er lockt auch Ratten an, und das Mikroplastik findet einen Weg ins Trinkwasser“, sagt Martina Hegmann.

Inzwischen sei es für viele ganz selbstverständlich, auch mal Müll fallenzulassen. Die Verantwortung liege nun beim Gesetzgeber, bei den Anbietern von Einwegverpackungen und beim Bürger, sind sich Ehrenamtlichen einig. „Gemeinsam können wir die Müllflut reduzieren“, betonen sie. Am Ende ihres Einsatzes haben die BUND-Helfer sieben große Säcke Müll eingesammelt. Die stellen sie am Straßenrand ab. Dort wird die Stadt die Beutel einsammeln – das haben sie vorher so abgesprochen.

Initiatoren lernten sich privat kennen

+ Eine Stunde lang waren die Helfer der BUND-Ortsgruppe am Donnerstag am Fast-Food-Restaurant an der Autobahn im Einsatz: Sie sammelten sieben Säcke Müll. © Theresa Demski

Seit März ist auch die Initiative „Sauberes Wermelskirchen“ mit Greifzangen und Müllsäcken unterwegs. „Wir haben uns eines Abends beim Spaziergehen getroffen“, erzählt Andreas Müßener und deutet auf seinen Nachbarn Michael Klawitter. Gemeinsam hätten sie beim Anblick der Müllberge neben den Glascontainern in der Jörgensgasse überlegt, wie sie sich engagieren können. „Wir wollten eine spontane Lösung und eine Möglichkeit, uns für unsere Stadt einzusetzen“, sagt Michael Klawitter.

Während Müßener von „Zukunft Wermelskirchen“ auf politischer Bühne schon eine Petition auf den Weg gebracht hatte, entschieden die beiden, eine neue Initiative zu gründen. „Völlig unpolitisch“, betont Müßener. Man verstehe sich als einer unter vielen Akteuren, die sich in Wermelskirchen gegen Müll einsetzen.

In kürzester Zeit war der Busbahnhof blitzblank

Inzwischen gehören zu der Whatsapp-Gruppe, über die sich die Müllsammler verabreden, 18 Ehrenamtliche. Ein E-Mail-Verteiler wird aufgebaut – Interessenten könne dafür eine Mail an 42929sauber@gmx.de schicken.

„Wir haben schon gute Erfahrungen gesammelt“, sagt Müßener. Michael Klawitter stellt die Infrastruktur seines Forstbetriebs zur Verfügung. In kleinen Gruppe könne innerhalb kurzer Zeit viel geschafft werden: „In einer Stunde ist selbst eine Fläche wie am Busbahnhof blitzeblank“, sagt Müßener. Und gleichzeitig entstehe ein schönes Gemeinschaftsgefühl, sagen die beiden Männer und wünschen sich mehr Wertschätzung für die ehrenamtlichen Helfer.

Wenn Bürger Unverständnis für die Sammelaktionen zeigen, dann antwortet der Wermelskirchener ihnen mit der Hoffnung auf Veränderung: „Vielleicht werfen ja dann schließlich doch weniger Menschen ihren Müll weg, wenn sie uns regelmäßig sehen“, hofft Klawitter, „es ist eine Chance.“