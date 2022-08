Bürgermeisterin gibt Startschuss für die Herbstkirmes

Bürgermeisterin Marion Lück hatte bereits beim Dorffest geübt.

Am Freitag musste sie dann erneut an den Hahn: Beim Fassanstich hat Lück ihr Bestes gegeben und mit den Kirmesfans auf einen erfolgreichen Verlauf der beliebten Herbstkirmes angestoßen. Die dieses Jahr etwas anders gestaltet sein wird als sonst. Denn wegen der Bauarbeiten fällt der Loches-Platz weg.

Aber das Ordnungsamt als Veranstalter der Kirmes hat Ersatzplätze geschaffen. Zum Beispiel am Weihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße, wo am Freitag auch der Fassanstich stattfand. Heute und morgen öffnet die Kirmes um 11 Uhr. Ob das große Höhenfeuerwerk am letzten Kirmestag, dem Dienstag, stattfinden kann, steht wegen der derzeit erhöhten Brandgefahr noch nicht fest. -acs-