Bürger müssen mit ins „Boot“

Das ist ein starkes Stück: Nun wird tatsächlich nicht nur die Diskussion um die Eingemeindung der Ortschaften Höhrath und Angerscheid, die derzeit zu Solingen gehören, wieder aufgerollt, sondern eine Umgemeindung wird zudem realistischer.

Denn: Wie eine aktuelle Umfrage, initiiert durch Ortspolitiker der Solinger Bezirksvertretung Burg/ Höhscheid, ergeben hat, möchte ein Großteil der Anwohner genannter Ortschaften lieber wieder zu Wermelskirchen gehören. Immerhin war das vor vielen Jahren schon einmal so.

Es ist auch verständlich. Denn tatsächlich haben viele Höhrather und Angerscheider, allein durch die räumliche Nähe zum benachbarten Wermelskirchen, mehr Bezugspunkte nach dort als nach Solingen. Sie müssen ja auch, um in die Mitte der Klingenstadt zu gelangen, erst einen recht weiten Weg in Kauf nehmen. Das gilt insbesondere für Familien mit kleinen Kindern, die ihren Nachwuchs in die Kitas oder Schulen in Solingen bringen müssen, weil sie in Wermelskirchen schlicht kein Recht auf einen Platz haben. Und: Seit der Hochwasserflut im Juli 2021 gibt es derzeit den Kindergarten in Burg nicht mehr. Die Familien müssen also den weiten Weg nach Solingen in Kauf nehmen. Aber trotz vieler guter Argumente dafür gibt es auch Anwohner, die gegen die Eingemeindung sind. Sie haben sich mit den Jahren an die Zugehörigkeit zu Solingen gewöhnt, tätigen eben dort ihre Arztbesuche, Einkäufe und Behördengänge und möchten an der Situation eigentlich auch nichts verändern.

Entsprechend haben sie auf dem Fragebogen natürlich gegen die Eingemeindung gestimmt. Auch sie muss man nun ernst nehmen, ihre Bedenken und Wünsche anhören und gemeinsam zu einer hoffentlich konstruktiven Lösung finden. Je nachdem, wie die Bezirksvertretung Burg/ Höhscheid in der kommenden Woche abstimmt. Diese Entscheidung will nach eigener Aussage auch Bürgermeisterin Marion Lück erst einmal abwarten, bis sie sich konkreter zu dem Thema äußert. Fest steht: Es bleibt spannend um die kleinen Solinger Ortschaften.

TOP Treppe an der Telegrafenstraße wird endlich saniert.

FLOP Kriminalfälle nehmen wieder zu.