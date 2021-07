Bündnis macht gegen Motorradlärm mobil

„Silent Rider“

Geht es nach dem Bündnis gegen Motorradlärm, sollen solche Maschinen bald leiser fahren.

Kampagne „Silent Rider“ setzt auf bundesweite Unterstützung. Wermelskirchen schließt sich an.

Bundesweit soll gegen Motorradlärm mobil gemacht werden. Eine Vorreiterrolle nimmt dabei die Nationalpark-Region Eifel ein, die unter dem Stichwort „Silent Rider“ eine Kampagne gestartet hat. Gemeinsam mit anderen deutschen Regionen will die Eifel Druck machen und dem Lärm Einhalt gebieten. Und: Wermelskirchen ist mit von der Partie, wie der Technische Beigeordnete Thomas Marner mitteilt.

„Es ist sinnvoll, sich dabei dem Eifel-Bündnis anzuschließen. Dort ist man in der Planung schon weit gediehen“, sagt Marner. Es gelte, Kräfte zu bündeln. Das Ziel: eine bundesweite Kampagne, die die Politiker in Berlin unter Zugzwang setzen soll – um beispielsweise eine Senkung der Lärmgrenzwerte bei der Zulassung von Motorrädern zu erreichen.

Zu einer dementsprechenden Auftaktveranstaltung hatten am vergangenen Montag sieben Eifelgemeinden zwischen Simmerath, Hürtgenwald und Heimbach eingeladen. „Es waren Polizeibeamte aus Hessen dabei, Kommunen aus dem Südschwarzwald und Sauerland“, berichtet Marner, der mit Vertretern aus Hückeswagen ebenfalls vor Ort war. Mehr als 20 Verbände und Kommunen hätten Interesse am Bündnis signalisiert. „Vor uns liegt ein weiter Weg“, bleibt Marner realistisch. „Aber wir müssen anfangen, und das ist jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Wir als Stadt wollen jedenfalls gerne mitmachen.“ Bereits vor drei Jahren hatte sich in Wermelskirchen zum Thema Motorradlärm eine Arbeitsgruppe gebildet.

Auch beim Kreis will Thomas Marner für die Kampagne werben

In der nächsten Woche lade auch der Kreis Rhein-Berg zum Thema Motorradlärm ein, berichtet der Beigeordnete. „Auch dort möchte ich für die Kampagne werben.“ Das Problem kennen insbesondere die Anwohner, beispielsweise auch in Dhünn und Dabringhausen: Bevorzugt am Wochenende donnern Motorradfahrer durch die Serpentinen. Bislang hatte noch keine Maßnahme von Polizei und Ordnungsbehörden die lauten Raser dauerhaft ausbremsen können. Nun fordert das sich neu formierende Bündnis aus Kommunen, Kreisen, Polizeibehörden und Nationalpark Eifel von Berlin und Brüssel, endlich tätig zu werden: Die sofortige Stilllegung manipulierter Maschinen soll ebenso ermöglicht werden wie die Einführung persönlicher Helmkennzeichen. Die Suche nach bundesweiter Unterstützung geht weiter.