Bügerbusverein fährt 50.000 Kilometer im Jahr

Die Initiative begann 2001 mit dem Betrieb – 30 Fahrerinnen und Fahrer im Einsatz.

Von Peter Klohs

Wermelskirchen. In Nordrhein-Westfalen gibt es aktuell rund 100 Bürgerbusvereine, die in der Dachorganisation „Pro Bürgerbus NRW“ zusammengeschlossen sind. Einer dieser Vereine, die als Ergänzung zu den großen Verkehrsgesellschaften, die den ÖPNV bilden, konzipiert sind, gründete sich 1999 in Wermelskirchen. Denn auch im Bergischen gibt es städteweise Bereiche, die von den regionalen Nahverkehrsgesellschaften nicht bedient werden können, zumeist aus wirtschaftlichen Gründen. In Wermelskirchen sind dies zum Beispiel die Ortsteile Dreibäumen, Buchholzen und Höhrath. Im August 2001 wurde der Fahrbetrieb des Bürgerbusvereins in Wermelskirchen aufgenommen.

Neben den regelmäßig stattfindenden Treffen ist alljährlich das Sommerfest des Vereins ein Anlass, dass sich Fahrerinnen und Fahrer des Busses gemeinsam mit Unterstützern und Vertretern der Stadt zusammenfinden und sich austauschen können. Das war am Samstagabend in der Scheune der Familie Preyer in Eipringhausen der Fall. Rudolf „Rudi“ Preyer, im Juni dieses Jahres verstorben, war der erste Fahrer des Bürgerbusses.

Der Vorsitzende der Initiative Wolfgang Craen erzählte aus den Anfangszeiten. „Um so einen Verein zu gründen, brauchen Sie zunächst einmal ein Verkehrsunternehmen. Der Rat der Stadt muss eine Ausfallbürgschaft erklären. Diese ist wichtig für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Vereins. Und Sie brauchen auch Fahrerinnen und Fahrer.“ Wermelskirchen habe alles in seiner Macht Stehende getan, um den Betrieb aufrecht zu halten, betonte Craen. „Und auch die Bezirksregierung gewährt uns einen großzügigen Kostenzuschuss.“

Die rund 30 Aktiven fahren gemeinsam in einem Jahr an die 50.000 Kilometer. Vor Corona konnte sich der Verein über bis zu 8000 Gäste jährlich freuen, nach dem Einbruch wächst die Kundenzahl langsam wieder an und steht zur Zeit bei etwa 5000 Fahrgästen. „Durch den Ukraine-Krieg laufen uns zum Teil die Kosten davon“, weiß Craen. „Es gab Monate, in denen wir 400 Euro eingenommen haben und für 1000 Euro Diesel einkaufen mussten.“ Aufgrund dieser Probleme, die der NRW-Landesregierung nicht verborgen geblieben sind, erhalten alle Bürgerbusvereine eine zusätzliche Erstattung von jeweils 5000 Euro. „Unsere Zuwendung ist bereits auf unserem Konto“, freut sich Wolfgang Craen für den Verein.

Zusätzlich zum „normalen“ Fahrplan, der sich über all die Jahre nur geringfügig geändert hat, sei man auch anderweitig tätig gewesen: Während der Pandemie habe man ältere Mitbürger zum Impfzentrum nach Bergisch Gladbach gefahren, berichtet der Vorsitzende. „Und Flüchtlinge aus der Ukraine haben wir zum Deutschkurs gefahren.“

Die Zukunft des ehrenamtlich geführten Vereins sieht Wolfgang Craen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. „Sehen Sie“, sagt er, „als wir 2001 mit dem Fahrbetrieb anfingen, da waren die Menschen, die 70 Jahre alt waren, noch anders beisammen als heutzutage. Heute fährt jeder 70-Jährige mit dem eigenen Wagen. Das war früher nicht so. Wie das weitergeht, werden wir sehen.“ Nach wie vor fährt der Bürgerbus täglich montags bis freitags vier große Touren pro Tag. Der Fahrpreis beträgt 2,50 Euro, wobei es gleich ist, ob man nach drei Haltestellen wieder aussteigt oder die Runde mitfährt. Das Deutschland-Ticket wird vom Bürgerbusverein anerkannt.

Auch Unterstützer haben die Einladung zum Sommerfest angenommen. Unter ihnen ist Elfriede „Elfie“ Schluck, die aus Frankfurt am Main der Liebe wegen in Wermelskirchen lebt. „So etwas wie diesen Verein gibt es in Frankfurt nicht“, erzählt sie. „Man muss ihn unterstützen.“

Hintergrund

Als Gäste waren Norbert Galonska für die Stadt und Rolf Peuster für den Verband Pro Bürgerbus NRW anwesend. Ständig sucht der Verein passiven und aktiven Nachwuchs. Interessierte finden alle Daten auf der Internetseite der Stadt.

www.wermelskirchen.de