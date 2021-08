BüFo will Jugendherberge in der Stadt

Politik

+ © Christian Beier Die Jugendherberge Oberburg wurde 2018 geschlossen. Seitdem steht das Gebäude leer. Die Städte Solingen, Wuppertal und Remscheid buhlen um den Standort einer neuen Herberge. Nun soll auch Wermelskirchen als Möglichkeit hinzukommen. © Christian Beier

Fraktionsvorsitzender betont, dass Wermelskirchen seinen Hut jetzt in den Ring werfen müsse.

Von Anja Carolina Siebel

Solingen, Wuppertal, Remscheid oder sogar Wermelskirchen? Derzeit ist unklar, wo der neue Standort der Jugendherberge stehen soll. Vor allem Solingen möchte gern den Zuschlag bekommen. Schließlich war die Jugendherberge bis vor einem Jahr im Solinger Stadtteil Burg beheimatet. Jetzt soll auch Wermelskirchen als potenzieller Standort den Hut in den Ring werfen. Zumindest möchte das Oliver Platt, Fraktionsvorsitzender des Bürgerforum (BüFo). Er fordert die Stadt per Antrag auf, „Potenzialflächen für die Ansiedlung einer Jugendherberge im Stadtgebiet“ zu ermitteln. Die Wermelskirchener Verwaltung und Bürgermeister Rainer Bleek mögen sich demnach „umgehend mit dem deutschen Jugendherbergswerk Rheinland in Verbindung setzen, um Möglichkeiten zur Errichtung einer Jugendherberge im Wermelskirchener Stadtgebiet abzustimmen.“

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © WGA

Platt weist darauf hin, dass er bereits im November 2017 mit dem Bürgerforum eine Anregung zum Thema Jugendherberge an Bürgermeister Rainer Bleek formuliert hatte. Platt: „Damals wurde gerade bekannt, dass die in Oberburg angesiedelte Jugendherberge nicht weiter betrieben wird.“

Derzeit warten die Städte auf eine Entscheidung. Das Jugendherbergswerk konnte am Montag keine Stellungnahme abgeben, hatte aber Ende August erklärt, gerade eine „Jugendherbergs-Roadmap“, also einen Strategieplan, zu erarbeiten, der für das gesamte Bergische Land gelten soll.

Das Verfahren soll helfen, einen geeigneten Standort für ein neues Haus zu finden, nachdem die bisherige Jugendherberge in Burg im vergangenen Jahr geschlossen wurde. Am neuen Standort will das Jugendherbergswerk einen zweistelligen Millionenbetrag in den Bau eines neuen Gebäudes investieren. Geprüft werde dabei unter anderem, wo eine Jugendherberge das touristische Angebot ergänzen und den Bedarf von Gästegruppen erfüllen könne.

„Nach meiner Kenntnis ist immer noch kein neuer Standort gefunden und das Jugendherbergswerk hat sich nun um einen Standort in Remscheid bemüht“, beruft sich Oliver Platt auf einen Fernsehbericht. Die Verwaltungsspitze der Stadt Remscheid hat derzeit davon keine Kenntnis, wie eine Stadtsprecherin auf Nachfrage mitteilt.

Dennoch: „Davon ausgehend, dass es für unsere Stadt noch nicht zu spät ist, dafür zu werben, und wir Möglichkeiten sehen, ein solches Projekt nach Wermelskirchen zu holen, sollte jede Kraft für die Ansiedlung einer Jugendherberge in unserer Stadt aufgebracht werden“, sagt Oliver Platt.

Er könne sich vorstellen, dass die Stadt die Suche nach Potenzialflächen entlang der Balkantrasse vornehmen könnte. Das hatte das BüFo auch schon 2017 vorgeschlagen. Platt: „Wir unterstützen die Bemühungen des Radwege- Pilotprojektes, das zum Ziel hat, mehr Tourismus in unsere Region und unsere Stadt zu holen. Und wir stellen fest, dass die Balkantrasse immer mehr Fahrradfreunde in unsere Stadt lockt.“

Touristen könnten Gastronomie nutzen

JUGENDHERBERGE BESCHLUSS Die Schließung der Jugendherberge Oberburg war länger beschlossene Sache. Bereits im Juni 2017 hatte der damalige Geschäftsführer verkündet, dass die Herberge in Burg im ersten Halbjahr 2018 geschlossen werden solle.

Alleine für dieses Projekt seien seitens der Stadt mehrere 100 000 Euro ausgegeben worden. „Was aber fehlt, sind preiswerte Übernachtungsmöglichkeiten für Familien und Gruppen“, hatte das BüFo bereits 2017 angemerkt. Besucher, die dort übernachten würden, könnten die Wermelskirchener Gastronomie sowie die umgebaute Innenstadt kennenlernen. Platt: „Stadt und Land laden dazu ein. Auch Wanderer würden dies begrüßen, denken wir an den Jakobsweg.“