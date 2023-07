Bücherei macht bald Ferien

Wermelskirchen. Vom 15. bis zum 29. Juli bleibt die Stadtbücherei geschlossen. Wer sich für den Sommer und die Ferien noch mit Büchern und Medien ausstatten möchte, hat dazu bis Freitag, 14. Juli, Gelegenheit. „Die Regale sind gut gefüllt“, teilt die Stadtbücherei mit. Neben Reiseführern und neuen Romanen finden sich demnach in der „Bibliothek der Dinge“ auch interessante Objekte, um die Sommerferien zu gestalten. Im Angebot sind zum Beispiel „Slackline“, „Diabolo“, Wikingerschach und verschiedene „Makerboxen“. „Außerdem stehen viele neue Kinder- und Jugendbücher für einen tollen Lesesommer bereit“, informiert die Stadtbücherei. Während der Betriebsferien ist der Medien-Rückgabe-Kasten geschlossen. Die digitalen Angebote in der „Bergischen Onleihe“ und das Filmportal „Filmfriend“ können auch während der Schließzeit genutzt werden. Der erste Öffnungstag ist am Montag, 31. Juli. -sng-