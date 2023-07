Bücherei bietet Bobbycar-Kino an

Ferienaktion

+ © Bücherei Die Kinder lieben das Bobbycar-Kino. © Bücherei

Autokino für Kinder in Wermelskirchen: Termin am 1. August, 16 Uhr

Wermelskirchen. -acs- Anlässlich des Sommerferienprogramms lädt die Stadtbücherei Wermelskirchen Kinder ab drei Jahren zum Bobbycar-Bilderbuchkino ein: und zwar für Dienstag, 1. August, ab 16 Uhr.

Die Kinder können mit ihrem mitgebrachten Fahrzeug (Bobby-Car, Laufrad oder anderes Mobil) in die Stadtbücherei Wermelskirchen an der Kattwinkelstraße fahren, auf den markierten Flächen parken und sich dann so die Bilder auf der großen Leinwand anschauen. Quasi ein Autokino für Kinder.

Auf dem Programm stehen laut Mitteilung des Bücherei-Teams an diesem Tag zwei lustige Geschichten im Bobbycar-Kino: „Lieselotte macht Urlaub“ und „Klingeling – Fahrradfahren ist entenleicht“. Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen bitte per Mail an buecherei@wermelskirchen.de senden oder telefonisch unter Tel. 02196- 710-410.