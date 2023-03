Heike Ollesch ist Profi-Quizzerin im Deutschen Quizverein

Viele kennen sie aus der Buchhandlung van Wahden - in ihrer Freizeit tüftelt sie Quizze für Turniere und Quiz-Meisterschaften aus. Jetzt fürs Pubquiz zur Nacht der Bibliotheken.

Von Heike Magnitz

Wermelskirchen. Hinter dem großen Pubquiz am Freitag in der Stadtbücherei zur Nacht der Bibliotheken stand ein echter Profi: Heike Ollesch kennen viele Wermelskirchener aus der Buchhandlung van Wahden. Was nur wenige wissen: Ollesch ist professionelle Quizzerin.

Heike Ollesch ist Schatzmeisterin des deutschen Quizvereins, tüftelt da Quizze für Quiz-Turniere und Quizmeisterschaften aus. Und schlägt sich dafür auch gerne die eine oder andere Nacht um die Ohren: „Ich kann selber nicht erklären, warum, aber es macht mir einfach Spaß, mich in so viele unterschiedliche Themen einzuarbeiten, immer Neues zu entdecken und dazuzulernen. Das ist fast schon wie eine Sucht.“

Und: Quizze zu erarbeiten ist gleichzeitig auch das beste Training für die Quizwettbewerbe, an denen sie selber teilnimmt: „Ich muss allerdings dazu sagen, Quizsport ist schon etwas für Nerds, da kommen extrem wissbegierige, neugierige Menschen zusammen.“

Beim Quizsport geht es um viel mehr als das übliche, in den Quizsendungen abgefragte Allgemeinwissen. Da geht es um fachspezifische Details: über das Königreich Ayutthaya, über den Asiento-Krieg oder einen tschechischen Bergriesen, um nur mal drei anschauliche Beispiele aus einem Quizwettbewerb zu nennen.

Multiple-Choice gibt es nicht, jede Frage muss schriftlich beantwortet werden, und eine Entscheidung per Ausschlussverfahren fällt damit auch weg: „Als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich mich selber gefragt, wie bekloppt muss man sein, freiwillig solche Klausurbögen auszufüllen, aber es macht mir einfach Spaß. Und vor allem macht es Spaß, diese Menschen kennenzulernen, die das gleiche verrückte Hobby haben wie ich.“

Quizzer-Treffen bei „Der Quiz-Champion“ mit Johannes B. Kerner

Anders als beim Pubquiz muss beim Quizsport zwar jeder für sich selber durch den Fragebogen durch. Sich zu beraten, geht da nicht. Trotzdem heißt das nicht, jeder gegen jeden.

Wie Gemeinschaft unter den Extrem-Quizzern funktioniert, hat Heike Ollesch erfahren, als sie im vergangenen Jahr an der TV-Show „Der Quiz-Champion“ mit Johannes B. Kerner teilgenommen hat: „Das war nicht wirklich meine Idee und auch nicht mein Traum. Quizkollegen hatten mich mehr oder weniger überredet, zum Casting für diese Show zu gehen. Und da habe ich dann auch viele andere Quizsportler getroffen, das war wie ein Klassentreffen. Und alle haben sich für jeden gefreut, der weiter gekommen ist.“

Tatsächlich in der Show zu sitzen, war dann doch ein großartiges Erlebnis. „Ich habe mich einfach nur gefreut, mit Tatort-Kommissar Axel Milberg in meiner Lieblingsdisziplin Literatur quizzen zu dürfen, und ich fand es richtig schade, als es vorbei war.“ Ollesch hat Axel Milberg in der Literatur-Runde schlagen können, in der dritten Runde mit dem Schwerpunkt Sport war sie dann aber raus. „Ich weiß, dass Sport nicht meine Stärke ist, aber ich arbeite dran, und je mehr ich daran arbeite, umso interessanter finde ich diesen Themenbereich auch.“ In Zukunft noch mal bei einer Quiz-Show im Fernsehen dabei zu sein, kann sie sich durchaus vorstellen.

Aber als Schatzmeisterin und aktives Mitglied im deutschen Quizverein bekommt ihr Alltag auch so die notwendige Dosis Quizfieber ab: „Es ist wie bei jedem anderen Extremsport, da ist Adrenalin im Spiel, dieses Fiebern auf den Moment der Wahrheit. Da ist das gute Gefühl, wenn es gut läuft, und es gibt auch diesen Moment der Tiefenentspannung, wenn die ganze Anstrengung und Anspannung von einem abfällt.“

Beim Pubquiz in der Stadtbücherei wurde es dann nicht ganz so sportlich wie beim Quizsport: Es gab Teams, die sich beraten durften. „Und die Fragen kann auch beantworten, wer kein extremes Fachwissen hat“, war Ollesch sicher. Das Quiz in der Stadtbücherei stand unter dem Motto grenzenlos: „Und da können sich die Fragen dann zum Beispiel auch mal um Spiele und Essen in anderen Ländern drehen“, war Olleschs Tipp.

Wer danach wissen möchte, ob er die Quiz-Latte vielleicht doch etwas höher legen kann, der kann sich dann gerne beim deutschen Quizverein melden: www.quizverein.de