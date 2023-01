Bubbi ist temperamentvoll und menschenbezogen

Mit einem liebevollen Zuhause hat es bislang noch nicht geklappt: Obwohl die 14 Monate alte Bubbi aufgrund ihrer stattlichen Größe von rund 60 Zentimetern nicht zu übersehen ist, wartet sie im Tierheim Wermelskirchen noch darauf, von ihrer zukünftigen Familie entdeckt zu werden. Sie hat vor ihrer Ankunft in Deutschland mit ihren zwei Schwestern auf einem Bauernhof in Bosnien gewohnt und wurde dann dort im Tierheim abgegeben. Bubbi ist sehr menschenbezogen, geht gut an der Leine mit und ist mit ihren Artgenossen meist verträglich. „In ihrem neuen Zuhause möchte sie vermutlich als Einzelhund leben“, schreibt das Team des Tierheims Wermelskirchen, das sich derzeit um Bubbi kümmert. Im Haushalt vorhandene Kinder sollten auf jeden Fall standfest sein, denn die junge Hundedame hat ihrem Alter entsprechend Temperament.