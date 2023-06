Bröselmaschine macht das Eifgen unsicher

Peter Bursch, „Gitarrenlehrer der Nation“, war zu Gast – Er ist vielen als Musiker bekannt.

Wermelskirchen. Es war mal wieder eine richtig feine Doppelveranstaltung im Haus Eifgen. Peter Bursch, der „Gitarrenlehrer der Nation“, wie er von der Presse einmal bezeichnet wurde, hatte erst am Sonntagmittag zu einem seiner zahllosen Gitarren-Workshops eingeladen. Und am Abend fand dann im Konzertgarten ein Auftritt seiner Band „Bröselmaschine“ statt.

„Die ‚Bröselmaschine‘ hat leider noch nie hier gespielt“, sagte Bursch kurz vor dem Auftritt im Backstage-Raum.

Das Konzert am Abend und der Workshop am Mittag – eine gelungene Mischung, das fanden auch Michael Dierks und Adrian Kunitz von der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) als Betreiberverein des Haus Eifgen. „Die Teilnehmer waren am Ende echt zufrieden“, stellte Kunitz fest. Rund siebenmal so viele Gäste sind dann in den Eifgen-Biergarten zum Konzert gekommen. „Es tut mir leid, dass wir noch nie hier waren“, meinte Peter Bursch im Vorfeld. Und als die sechsköpfige Band dann mit „Bliss“ loslegte, merkte das Publikum schnell, dass die Qualität von Konzerten immer auch von der Umgebung abhängig ist – der Eifgen-Biergarten ist da in Wermelskirchen fraglos eine Top-Adresse. „Die Heizung ist irgendwie defekt. Es macht uns aber trotzdem eine Riesenfreude, hier heute für euch zu spielen“, sagte Bursch und schmunzelte.

Musik lebt von ihrer Kauzigkeit

Die „Bröselmaschine“ ist keine reine Hard-Rock-Band. Vielmehr lebt die Musik von ihrer psychedelischen und leicht krautigen Kauzigkeit. Das wurde vor allem deutlich bei den älteren Liedern, etwa der Ruhrpott-Hommage „Bei uns Zuhaus“, „Elegy“ oder dem „Sofa Rock“. Natürlich auch bei der großartigen „T-Rex“-Cover-Version „Children Of The Revolution“. Aber auch neuere Stücke kamen gut beim begeisterten Publikum an, etwa „Fall Into The Sky“ vom Album „Indian Camel“ aus dem Jahr 2017 oder „Bliss“ und „Oriental Mind“ vom 2019er-Album „Elegy“. Bei letzterem packte Bursch erstmals zu dem Auftritt seine Sitar aus und spielte zum Schlangentanz der hervorragenden Sängerin Stella Tonon aus Köln einige orientalische Melodien.

Von der „Bröselmaschine“-Urbesetzung ist heutzutage nur noch Peter Bursch selbst übrig. Die fünf anderen Musiker sind neu dabei, was jedoch relativ zu sehen ist. Gitarrist Michael Dommers stammt etwa von der Formation von 1984, während Sängerin Stella Tonon erst in der zweiten Hälfte der 2010er zur „Bröselmaschine“ kam. Die Band harmonierte und spielte so sicher auf, als hätte man schon das erste gemeinsame Konzert in der Duisburger Kommune im Jahr 1968 zusammen gespielt und wäre seither unverändert gemeinsam auf Tournee gewesen. Das zeigte sich nicht zuletzt bei den instrumentalen Klängen von „Indian Camel“, bei denen man die Räucherstäbchen und Kräuterzigaretten geradezu zu Tönen geworden hören konnte. -wow-