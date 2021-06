Auf dem Brett übers Wasser gleiten

Test

Infinite bietet in den Ferien Wakeboard-Schnupperkurse für Anfänger. Wir haben es getestet.

Von Stephanie Licciardi

Die ersten Versuche sind bekanntlich nicht einfach. Mit viel Herzklopfen schnalle ich mir das Board an den Füßen fest und wage mich ins Becken. „Denk an die drei goldenen Regeln“, sagt Trainer Marc und ehe ich lange überlege, werde ich hochgezogen und ab geht die wilde Fahrt. Na, nicht ganz. Nach einem gefühlten Meter lande ich im Wasser.

„Wakeboarden kann jeder!“ – der gemeinnützige Verein Infinite Wakeboarding startet pünktlich in den Ferien einen Wakeboardkurs für Anfänger im Freibad Dabringhausen. Die Teilnehmer zwischen acht und zwölf Jahren stehen mit mir am Beckenrand und lauschen gespannt der Einführung von Trainer Marc Weyer. Er ist seit Jahren selbst begeisterter Wakeboarder. „Jeder kann Wakeboard fahren“, davon ist er überzeugt. „Und das werde ich euch zeigen, wenn ihr die drei goldenen Regeln beachtet,“

Bevor wir mit den Regeln starten, erhalten wir Neoprenanzüge, Helme, Schwimmwesten und Leihboards. „Auch das Aufwärmen ist wichtig“, sagt Weyer. Erster Einsatz: ein Schwimmspurt durchs Becken. Danach Aufwärmübungen im Freien. Hüpfen, Arme kreisen, Dehn- und Streckübungen, Trainer Marc macht es vor und ich halte tapfer mit den Kindern mit.

Dann werden wir in die Geheimnisse des Wakeboardens eingeweiht. „Es ist im Grunde ganz einfach. Das Board wird an die Füße geschnallt. Ihr setzt euch ins Wasser, die Beine sind angewinkelt. Das Board liegt schräg. Ihr haltet euch mit ausgestreckten Armen am Cable fest, das euch herauszieht. Das Board dreht sich automatisch seitlich nach links oder rechts, das werdet ihr merken“, sagt Weyer.

Mit viel Übung und unter Anleitung gelingt es mir, aus dem Wasser gezogen zu werden. Beim zweiten Versuch stehe ich länger auf dem Board und rausche mit knapp 28 km/h durch das Wasser. Ein tolles Gefühl. Die anderen sieben Teilnehmer machen ihre Sache recht gut und stehen wie Profis auf dem Board. Einige belegen den Kurs bereits zum zweiten oder dritten Mal und kennen sich aus.

Achtjähriger meistert den Kurs problemlos

Mit dabei ist auch Colin Wojcik. Unter Anfeuerung seiner Eltern meistert der Achtjährige den Schnupperkurs. Der Helm rutscht zwar in die Stirn, aber auf dem Kinderboard steht der Junge bereits nach wenigen Minuten sicher und probiert auch bald den Sitzstart vom Beckenrand oder den etwa fortgeschrittenen Sprungstart im Stehen aus. Colin behauptet sich mit einer großen Portion Neugier und Hartnäckigkeit unter den größeren Kindern. „Alles was mit Geschwindigkeit zu tun hat, ist sein Ding“, erzählt Vater Wojcek. „Colin ist absolut sportbegeistert und kennt keine Angst“.

Die Familie kam durch die Infinite Gap Session 2017 (der WGA berichtete) auf den Ferienkurs. „Wir haben uns die Meisterschaft angesehen und Colin war so begeistert davon, dass wir gesagt haben, er kann an dem Schnupperkurs teilnehmen.“

Trainer Marc widmet sich unterdessen den Nachwuchs-Wakeboardern und spart nicht mit Ratschlägen und Verbesserungsmöglichkeiten. „Du musst das Gewicht etwas verlagern“, rät er mir. Nach drei Runden haben die acht Teilnehmer alle Startmöglichkeiten – aus dem Wasser heraus, im Sitzen oder im Stehen vom Rand – ausprobiert und auch schon Kurvenfahren im Becken geschafft.

HINTERGRUND WAKEPARK Der Infinite Wakepark ist im Freibad Dabringhausen, Coenenmühle 1, untergebracht. KURSE Wer mitmachen will, kann Einzelcoachings buchen oder an einem Einsteiger-Workshop für Gruppen teilnehmen. Der kostet 16 Euro die Stunde. Fortgeschrittene Wakeboarder können Kurse oder Zeit im Park buchen. www.infinite-camp.com/wakepark

Marc Böhler, mit mir der einzige andere erwachsene Teilnehmer, hält mit den jungen Teilnehmern mit. „Mir macht die Teilnahme viel Spaß“, sagt er. „Ich habe vorher Wasserski ausprobiert, das war schwieriger, weil es in einem See war. Hier im Becken ist es einfacher, zu fahren, da kein Wellengang herrscht. Die Ausrichtung des Boards ist so leichter und die Lernkurven sind einfacher zu fahren“, erklärt er. „Jetzt kommt die Belohnung“, kündigt Trainer Marc an. Erst die „Bauchrunde“. Am Cable geht es ohne Board durch das Wasser. Bei der „Sprungrunde“ lege ich mich auf den Boden und werde mit einem mächtigen Ruck und im hohen Bogen ins Wasser katapultiert. Obwohl mir am Ende alle Knochen weh tun und ich gefühlt etliche Mengen an Wasser geschluckt habe, bin ich überzeugt: Es hat sich gelohnt.