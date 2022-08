Brennender Pkw sorgt für Stau auf A 1

Einsatz

Fahrzeug konnte inzwischen gelöscht werden. Nun muss die Fahrbahn gereinigt werden.

Wermelskirchen. Ein brennender Pkw hat am Dienstagabend auf der Autobahn 1 bei Wermelskirchen für größere Verkehrsprobleme - auch in Wermelskirchen - gesorgt. Wegen des Einsatzes der Feuerwehr musste die Fahrbahn in Richtung Dortmund gesperrt werden.

Inzwischen konnte der Pkw gelöscht werden. Es laufen noch Aufräumarbeiten. Die Fahrbahn muss gereinigt werden. In der nächsten Stunde (Stand: 19.40 Uhr) sollen die Fahrspuren in Richtung Dortmund wieder für den Verkehr freigegeben werden. red