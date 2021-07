VHS braucht Personal für Integration

Hoher Arbeitsaufwand

Zurzeit ist die Volkshochschule an der Realschule untergebracht. Bald soll das Team aber wieder umziehen.

Hauptaufwand liegt bei Integrationskursen.

Es zeichnete sich bereits vor Wochen ab: Immer noch ist der Haupt-Arbeitsaufwand der Volkshochschule (VHS) Bergisch Land geprägt von Deutsch-Integrationskursen.

Das wurde bei den Entscheidungen der Versammlung des VHS-Zweckverbandes mit den Vertretern aus den beteiligten Kommunen Burscheid, Leichlingen und Wermelskirchen erneut deutlich. Die Versammlung beschloss sowohl den Arbeitsplan für das Herbstsemester 2017 als auch den Haushaltsplanentwurf einstimmig.

„Mit dem Haushaltsplan sind mehrere Entscheidungen verbunden“, kommentierte der VHS-Leiter Klaus Miesen und hob damit vor allem auf die Schaffung einer neuen Halbtagsstelle ab: „Ohne die Aufstockung des pädagogischen Personals um diese Fachbereichsassistenz können die Aufgaben nicht mehr bewältigt werden.“ Die stellvertretende VHS-Leiterin Dr. Ulrike Langholz-Baumgartner erläuterte den Hintergrund: „Der Bereich Deutsch ist zur Zeit in erster Linie von Integration bestimmt. Wir können das ohne Personalaufstockung nicht mehr schaffen.“

Allein 2016 hätte die VHS mit eineinhalb Stellen 691 Beratungstermine bewältigt, die Anzahl steige stetig. „Wir hatten noch nie so viele Alphabetisierungskurse wie im Moment“, beschrieb Dr. Langholz-Baumgartner eine der Entwicklungen. Zweckverbandsmitglied Wolfgang Eisenreich richtete den Blick bereits in die Zukunft: „Die zusätzliche halbe Stelle erscheint mir angesichts des Arbeitsaufkommens zu wenig. Das wird weiterhin Thema in den nächsten Sitzungen sein.“

Haushaltsplan bringt keine Erhöhung der Umlage

Der Haushaltsplan 2017 bringt für die drei Kommunen keine Erhöhung der Umlage mit sich. Der Kostenanteil der Städte ist damit seit 2012 konstant: Burscheid zahlt 55 500, Leichlingen 85 000 und Wermelskirchen 105 000 Euro. „Das gelingt nur durch die Einnahme von Drittmitteln.“ sng