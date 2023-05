Botschafterin fühlt sich verbunden

Schauspielerin Friederike Linke setzt sich für die Schlaganfallhilfe ein – auch am Dienstag war sie wieder zu Gast.

Wermelskirchen. Man kennt sie aus Filmen und Fernsehproduktionen wie „Ein Sommer auf Kreta“, „Tatort“ oder „Der Alte“. Friederike Linke ist eine gut gebuchte Schauspielerin. In einem ihrer Filme wurde die heute 43-Jährige vor einigen Jahren mit dem Thema Schlaganfall konfrontiert. „Ich spielte eine junge Ehefrau und Mutter, die plötzlich einen Schlaganfall erlitt“, berichtet Linke. „Bis dahin war ich mit dem Thema eher nicht vertraut.“

Über die Deutsche Schlaganfallhilfe entstand damals der Kontakt zwischen der Schauspielerin und Brigitte Hallenberg von der Schlaganfallhilfe Bergisches Land. Wenig später wurde Friederike Linke deren Botschafterin. Und ist seitdem häufiger Gast in Wermelskirchen. So auch beim Informationstag der Schlaganfallhilfe an der Eich.

„Ich finde es wichtig, über das Thema zu informieren und dafür zu sensibilisieren, dass ein Schlaganfall auch junge Menschen treffen kann“, sagt Friederike Linke. Sie ließ sich in der Wermelskirchener Gemeinschaft zur Schlaganfallhelferin ausbilden und weiß seitdem einiges mehr als zuvor: „Wie man die Symptome eines Schlaganfalls erkennt und rasch medizinische Hilfe für die Betroffenen organisieren kann, zum Beispiel“, sagt sie. „Oder auch, welche Hilfsmittel und behördliche Unterstützung es für Schlaganfallbetroffene gibt.“

Dass es oft nicht so einfach ist, diese Unterstützung zu bekommen, weiß Brigitte Hallenberg. Die Vorsitzende der Schlaganfallhilfe Bergisches Land war Ansprechpartnerin für Besucher, die sich über das Angebot informierten. Eine Aufgabe, die die Wermelskirchenerin mit ihrem Team aber auch das ganze Jahr über wahrnimmt. „Der Bedarf an unseren Beratungsangeboten wird gefühlt immer größer“, sagt Hallenberg. „Erst vorige Woche hatte ich während unserer zweistündigen Sprechstunde sieben Betroffene und Angehörige am Schreibtisch, die ich beraten habe.“ Häufig fährt sie auch nach Hause und begleitet die Familien zu Behörden. Sie sucht mit ihnen nach Hilfsmitteln für einen angenehmeren Alltag und nach Möglichkeiten der Kostenübernahme.

Es kommt auch auf die Motivation der Betroffenen an

Dass es einiges gibt, was Betroffenen, die durch einen Schlaganfall in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, den Alltag wieder erleichtern kann, weiß auch Dan Maruhn vom Sanitätshaus Goll und Schracke in Remscheid. Er stellte einige dieser Hilfsmittel im Schlaganfallbüro vor.

„Sehr hilfreich sind so genannte Orthesen, die zum Beispiel bei einer Fußheber-Schwäche eingesetzt werden, die nach einem Schlaganfall häufiger auftritt“, sagte Maruhn. Das Modernste auf diesem Gebiet sei ein so genanntes FS-System, eine Art Manschette mit elektrischen Impulsen, die unterhalb des Knies angebracht wird und den Patienten helfe, sich wieder selbstständiger zu Fuß zu bewegen – trotz der körperlichen Einschränkung. „Es kommt aber immer auch auf die Motivation der Menschen an, die nach einem Schlaganfall oder Unfall oder mit einer anderen neurologischen Erkrankung wieder versuchen, ins Leben zurück zu finden“, betont Dan Maruhn. „Ist die nicht da, hilft auch die beste Unterstützung nichts.“

Hilfsmittel im Gepäck hatte am Dienstag auch Christoph Schneider. Der Chef des Familienunternehmens „Liftstar“ aus Köln konnte den Besuchern einiges über Treppenlifte erzählen. „Die häufigste Frage, die uns gestellt wird, ist: Kommt das in unserem Haus in Frage, ist das machbar?“, berichtete er. In den meisten Fällen könne er grünes Licht geben. Die Nachfrage nach einem barrierefreien Zuhause werde größer, sagt Schneider. „Das wurde nach der Corona-Pandemie noch deutlicher. Die Menschen möchten trotz Einschränkungen in ihren eigenen vier Wänden bleiben.“

Friederike Linke hat während der inzwischen vier Jahre als Botschafterin der Schlaganfallhilfe Bergisches Land einige Menschen kennengelernt, die einen Schlaganfall erlitten haben. „Darunter auch einige junge“, sagt sie. Was sie beeindruckend und auch tröstend finde: „Dass manche aufgrund der Krankheit zwar ihren ursprünglichen Beruf nicht mehr ausüben können, aber dann als Helfer hier bei der Initiative mitarbeiten und anderen Betroffenen somit helfen und sie unterstützen können.“

Kontakt

Das Team des Schlaganfallbüros an der Eich 47 ist zu den Öffnungszeiten vor Ort ansprechbar: dienstags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Ansonsten ist das Büro unter Tel. (02196) 7379284 oder info@schlaganfall-wk.de erreichbar.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Hilfe, die passt

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Das Thema Schlaganfall ist schon lange keines mehr, das nur Senioren betrifft. Längst ist in der Gesellschaft durchgedrungen, dass auch junge Menschen betroffen sind. Die haben indes völlig andere Bedürfnisse als ältere Menschen und benötigen deshalb auch andere Unterstützung.

Deshalb ist es gut, dass das Team der Schlaganfallhilfe die Angebote angepasst hat. Und dass die meist ehrenamtlich Arbeitenden sich ständig weiterbilden, was Unterstützungsangebote angeht. Denn während es einem Senior vielleicht reicht, mit Gehhilfe in seinen eigenen vier Wänden bleiben zu können, möchte ein junger Mensch wieder beweglicher bleiben, wieder Spot treiben und am aktiven Leben teilhaben. Welche Möglichkeiten es gibt, wissen die Schlaganfallhelfer genau – und sie versuchen, das Bestmögliche für die Patienten und deren Angehörige herauszuholen.

Hilfe, die passt, also. Und die in Wermelskirchen und Umgebung nicht mehr wegzudenken ist.