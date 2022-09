Helfen

+ © Christian Beier Blutspenden werden dringend benötigt. © Christian Beier

In Wermelskirchen findet wieder ein Blutspendetermin statt: am kommenden Montag, 12. September, 15 bis 19 Uhr, in der Mehrzweckhalle Dabringhausen.

Online kann man sich auch einen Blutspendetermin reservieren, damit es keine Wartezeiten gibt. Ein Mundschutz ist verpflichtend. -acs-

www.blutspende.jetzt