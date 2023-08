Blumenampel-Rallye mit dem Smartphone

Per Handy geht es auf eine 30-minütige Wissenstour.

Wermelskirchen. Die blühende Pracht in den vor allem an Laternenmasten hängenden Blumenampeln ist derzeit schön anzusehen. Auch dieses Jahr haben die Sponsoren und Paten, die der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) für die Aktion gewinnen konnte, für farbenfrohe Akzente in der Innenstadt sowie in den Dorfkernen von Dhünn und Dabringhausen gespendet. Nun sorgen die Blumenampeln nicht nur für einen optischen Genuss, denn WiW lädt zu einer digitalen Blumenampel-Rallye ein, bei der die ganze Familie Spaß haben kann.

So geht es: Zuerst den Code über die Actionbound-App (Blumenampeln) auf dem Smartphone herunterladen oder direkt per Handy den QR-Code an der Eingangstür der WiW-Geschäftsstelle an der Telegrafenstraße 9 scannen – und es kann losgehen mit der 30-minütigen Wissenstour.

Die App leitet Teilnehmervon Frage zu Frage

Sabine Stolz, zuständig für Social Media beim Marketingverein, erklärt: „Die App leitet die Teilnehmer dann von Frage zu Frage per Standort-Erkennung zu den relevanten Punkten in der Innenstadt.“ Dort werden Antworten zu aktuellem Geschehen in der Stadt oder auch zu Geschichtlichem gesucht. Übrigens: WiW-Marketing ist ab sofort auch per WhatsApp erreichbar. Wer Tel. 492196-8840333 in seinem Handy als Kontakt speichert, bekommt automatisch über den WhatsApp-Status Infos zu WiW-Veranstaltungen, Aktionen und Neuigkeiten. sng