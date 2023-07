Das Freibad braucht noch mehr Unterstützung

Die Wermelskirchener Redakteurin Anja Carolina Siebel beschäftigt sich mit den Herausforderungen, vor denen die Badbetreiber des Freibads Dabringhausen stehen. Und zeigt Unverständnis für Meckerer.

Nicht nur zur Halbzeit der Saison ist das so. Man kann viel mehr nicht oft genug betonen, welch tolle Arbeit die Ehrenamtler des Freibades leisten. Das wurde gerade diese Woche wieder deutlich, als ein Stromausfall beinahe den gesamten Badebetrieb lahmlegte. Und das bei eigentlich bestem Badewetter. Es zeigte sich einmal mehr, dass es in solchen Fällen zum Glück doch immer Menschen gibt, die sich noch ein bisschen mehr als andere mit dem Freibad verbunden fühlen. In diesem Falle war es wie so oft der technische Leiter des Bades, Ralf Magney, der das Badewochenende noch rettete. Und der das übrigens auch alles ehrenamtlich neben seinem Hauptberuf macht. Während der Sommerferien schiebt Ralf Magney deshalb oft viel mehr als Zwölf-Stunden-Schichten. Und auch die anderen Helfer von Betreiber- und Förderverein verrichten die Arbeit im Freibad neben ihren sonstigen Tätigkeiten.

Umso bitterer, wenn es dann von außen noch Meckerer gibt, die diese Arbeit nicht nur infrage stellen, sondern den Ehrenamtlern im Linnefetal die Lust aufs Freibad ordentlich madig machen. So geschehen diese Woche in den sozialen Netzwerken. Da wurde geunkt über die technischen Voraussetzungen, gemeckert über Preisentwicklungen oder sonstiges. Kann man machen. Muss man aber nicht. Und wenn man es macht, muss man natürlich auch damit rechnen, dass am Ende solche Schmutzkampagnen das Tüpfelchen auf dem I sein könnten, weshalb das Team des Freibades resigniert das Handtuch wirft. Und dann gibt es irgendwann kein Freibad mehr in Wermelskirchen. Auch nicht in den Sommerferien.

Davon ist zwar momentan keine Rede, aber verständlich wäre es. Kommen doch die Meckerfritzen noch zu den alltäglichen Problemen der Vereinsaktiven hinzu. Zum Beispiel schlechtes Wetter, das zu wenig Badegäste ins Freibad bringt. Technische Probleme, die immer wieder fachliches Know-how erfordern. Fehlendes Personal, was den Badbetreibern oft vor der Saison zu schaffen macht. Und letztlich natürlich die Finanzen, die für den Verein immer wieder knapp werden. All das reicht eigentlich schon, keine Lust mehr zu haben, so einen Badbetrieb aufrecht zu erhalten. Und sie machen es trotzdem, mühen sich nicht nur im Sommer, sondern auch außerhalb der Saison ab, um in den Sommerferien sechs Wochen öffnen zu können. Das ist ihnen hoch anzurechnen. Und wer geneigt ist, zu meckern, der sollte künftig vielleicht mal die Ärmel hochkrempeln und selbst mit anpacken im Freibad.

